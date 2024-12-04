Бастрыкин потребовал доложить о пожаре на автозаправке под Новосибирском

Posted 4 декабря, 03:16
Published 4 декабря, 03:16
Modified 4 декабря, 03:49
Updated 4 декабря, 03:49
Все произошло 2 декабря в Искитиме. Там загорелась АЗС. Сначала очевидцы услышали хлопок, а затем увидели густой черный дым.
В результате инцидента пострадали два человека: сотрудница заправки и водитель бензовоза. Люди получили ожоги и сейчас в больнице.
Следком начал проверку. Все результаты доложат председателю центрального ведомства Александру Бастрыкину.
Также глава СК проверит нападение мигрантов на случайного прохожего в Октябрьском районе. Иностранцы избили мужчину и теперь ведомство возбудило дело. Ранее в Новосибирске выгорели 1200 квадратов склада с деревом.