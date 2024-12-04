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Posted 4 декабря, 03:16

Published 4 декабря, 03:16

Modified 4 декабря, 03:49

Updated 4 декабря, 03:49

Заправка загорелась

Бастрыкин потребовал доложить о пожаре на автозаправке под Новосибирском

4 декабря 2024, 03:16
Фото: 1MI. Заправка загорелась
В Новосибирской области случился пожар на заправке: дело проверит глава СКР.

Все произошло 2 декабря в Искитиме. Там загорелась АЗС. Сначала очевидцы услышали хлопок, а затем увидели густой черный дым.

В результате инцидента пострадали два человека: сотрудница заправки и водитель бензовоза. Люди получили ожоги и сейчас в больнице.

Следком начал проверку. Все результаты доложат председателю центрального ведомства Александру Бастрыкину.

Также глава СК проверит нападение мигрантов на случайного прохожего в Октябрьском районе. Иностранцы избили мужчину и теперь ведомство возбудило дело. Ранее в Новосибирске выгорели 1200 квадратов склада с деревом.

Автомобили для тушения пожаров переданы в районы Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Заправка#Александр Бастрыкин
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