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Posted 4 декабря, 11:17

Published 4 декабря, 11:17

Modified 4 декабря, 11:19

Updated 4 декабря, 11:19

Ксения Собчак и Сергей Бурунов

Бурунов и Антоха MC и другие звезды устраивают новогодние дропы на Авито

4 декабря 2024, 11:17
Фото: Авито. Ксения Собчак и Сергей Бурунов
Со 2 декабря на платформе Авито стартует серия эксклюзивных дропов вещей от знаменитостей. Покупатели смогут приобрести предметы из личных коллекций звезд: одежду, аксессуары, гаджеты, элементы декора и даже реквизит со съемок.

Все дропы приурочены к новогодним акциям на платформе, и многие из них будут продаваться со значительными скидками. Среди участников распродажи — Сергей Безруков, Ксения Собчак, Марианна Елисеева, Сергей Бурунов, Антоха МС, Сергей Сухов, Илья Куруч, Ольга Карпуть, а также популярные техноблогеры Wylsacom и BRIGMAN.

Каждый лот сопровождается историей от владельца и советами для будущих владельцев. Это не просто распродажа — это возможность прикоснуться к личной истории известного человека.

Что предложит Ксения Собчак?

Со 2 декабря Ксения Собчак выставила на продажу несколько предметов из своего гардероба. Среди них:

  • Костюмы российского бренда I AM STUDIO, стоимость которых варьируется от 8 до 48 тысяч рублей.
  • Синее платье YOU WANNA за 5600 рублей, в котором Ксения провела несколько интервью.
  • Классический костюм от Roseville, подходящий для создания строгих образов.
Ксения СобчакКсения Собчак
Ксения СобчакКсения Собчак
Ксения СобчакКсения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Авито

Благотворительность: дропы Безрукова и Бурунова

4 декабря на Авито появятся вещи Сергея Безрукова, связанные с его работой в сериале о легендарном адвокате Федоре Плевако. Покупатели смогут приобрести черное пальто, часы на цепочке, запонки и другие предметы реквизита. Все вещи будут сопровождаться автографом актера.

10 декабря на платформе стартует дроп Сергея Бурунова. Среди лотов:

  • Авиакуртки John Douglas.
  • Солнечные очки Ray Ban.
  • Режиссерский именной стул.
  • Книги, озвученные актером.
  • Мотошлем с его подписью.

Средства от продаж вещей Сергея Безрукова и Сергея Бурунова будут направлены на благотворительные цели: в фонд Ильинской больницы и организацию «Измени одну жизнь», поддерживающую детей-сирот.

Сергей БуруновСергей Бурунов
Сергей БезруковСергей Безруков
Сергей БезруковСергей Безруков
Сергей Бурунов. Фото: Авито

Другие интересные лоты

  • Гаджеты от Wylsacom (с 5 декабря): первая версия Apple Watch с белым керамическим браслетом, геймпад для PS5, первый телефон Валентина с камерой.
  • Элементы гардероба Марианны Елисеевой (с 8 декабря): серая шуба Siammsiamm, рубашка из коллаборации Wanderson x Uniqlo, костюм от российского стилиста Rogov.
  • Гаджеты от Антохи МС (с 11 декабря): камера GoPro, ретро магнитофон, синтезатор, стабилизатор для телефона.
  • Знаковые вещи от Сергея Сухова: свитер с косами, черный пиджак с булавками, принтованный платок.
  • Техника Ильи Куруча: оборудование для съемок и аудиоустройства.
  • Стильные вещи от Ольги Карпуть и гаджеты от BRIGMAN.

Эта декабрьская распродажа станет не только возможностью купить уникальные вещи, но и поводом поучаствовать в благотворительности, поддержав важные социальные проекты.

«Авито» выйдет на рынок временной занятости
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Продажа#Покупки
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