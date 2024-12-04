Бурунов и Антоха MC и другие звезды устраивают новогодние дропы на Авито

Все дропы приурочены к новогодним акциям на платформе, и многие из них будут продаваться со значительными скидками. Среди участников распродажи — Сергей Безруков, Ксения Собчак, Марианна Елисеева, Сергей Бурунов, Антоха МС, Сергей Сухов, Илья Куруч, Ольга Карпуть, а также популярные техноблогеры Wylsacom и BRIGMAN.