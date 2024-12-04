Бурунов и Антоха MC и другие звезды устраивают новогодние дропы на Авито

Posted 4 декабря, 11:17
Published 4 декабря, 11:17
Modified 4 декабря, 11:19
Updated 4 декабря, 11:19
Все дропы приурочены к новогодним акциям на платформе, и многие из них будут продаваться со значительными скидками. Среди участников распродажи — Сергей Безруков, Ксения Собчак, Марианна Елисеева, Сергей Бурунов, Антоха МС, Сергей Сухов, Илья Куруч, Ольга Карпуть, а также популярные техноблогеры Wylsacom и BRIGMAN.
Каждый лот сопровождается историей от владельца и советами для будущих владельцев. Это не просто распродажа — это возможность прикоснуться к личной истории известного человека.
Что предложит Ксения Собчак?
Со 2 декабря Ксения Собчак выставила на продажу несколько предметов из своего гардероба. Среди них:
Благотворительность: дропы Безрукова и Бурунова
4 декабря на Авито появятся вещи Сергея Безрукова, связанные с его работой в сериале о легендарном адвокате Федоре Плевако. Покупатели смогут приобрести черное пальто, часы на цепочке, запонки и другие предметы реквизита. Все вещи будут сопровождаться автографом актера.
10 декабря на платформе стартует дроп Сергея Бурунова. Среди лотов:
Средства от продаж вещей Сергея Безрукова и Сергея Бурунова будут направлены на благотворительные цели: в фонд Ильинской больницы и организацию «Измени одну жизнь», поддерживающую детей-сирот.
Другие интересные лоты
Эта декабрьская распродажа станет не только возможностью купить уникальные вещи, но и поводом поучаствовать в благотворительности, поддержав важные социальные проекты.