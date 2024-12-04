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Posted 3 декабря, 23:01

Published 3 декабря, 23:01

Modified 4 декабря, 03:36

Updated 4 декабря, 03:36

Дед Мороз

День объятий и писем Деду Морозу — какие праздники отмечают 4 декабря

3 декабря 2024, 23:01
Фото: 1MI. Дед Мороз
4 декабря — насыщенный событиями день, который объединяет значимые церковные праздники, профессиональные торжества, международные даты и необычные инициативы. Разберемся, что празднуют в этот день в России и за ее пределами.

Праздники в России

День информатики

4 декабря 1948 года в СССР был официально зарегистрирован проект первой отечественной цифровой вычислительной машины, разработанный Исааком Бруком и Баширом Рамеевым. Это событие стало отправной точкой для стремительного развития информатики в стране.

Сегодня дата ассоциируется с развитием технологий и вкладом российских специалистов в эту сферу. IT-специалисты, разработчики программного обеспечения и все, кто связан с обработкой данных, считают этот день своим профессиональным праздником.

День написания писем Деду Морозу

С наступлением декабря в России открываются специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу. Эта традиция не только позволяет детям выразить свои мечты и пожелания, но и вдохновляет взрослых вспомнить о чудесах.

Великий Устюг, официальная резиденция российского Деда Мороза, ежегодно получает миллионы писем. Сотрудники почты помогают каждому отправителю получить ответ, превращая общение с волшебником в настоящий праздник.

Дед МорозДед Мороз
Дед Мороз. Фото: 1MI

Международные праздники

Международный день банков

Этот день, учреждённый ООН в 2019 году, подчёркивает важность банков в достижении целей устойчивого развития, улучшении качества жизни и устранении бедности.

В России День банковского работника отмечается 2 декабря, что делает начало декабря важным периодом для работников финансовой сферы.

Международный день гепарда

Праздник посвящён сохранению этих удивительных животных, численность которых сокращается из-за браконьерства и исчезновения среды обитания. Учреждён в 2010 году по инициативе Лори Маркер, он напоминает миру о важности защиты дикой природы.

БанкБанк
Банк. Фото: 1MI

Международный день объятий

В этот день принято дарить объятия без повода, что символизирует поддержку, заботу и дружбу. Истоки праздника уходят в Австралию 70-х годов, а позднее он распространился по всему миру. Объятия способствуют выработке гормона счастья, что делает этот день особенно тёплым и добрым.

День душистых носков

Шутливый, но необходимый праздник. 4 декабря — повод задуматься о том, что носки должны быть не только тёплыми, но и свежими. Отличная возможность подарить близким качественную пару или обновить собственный гардероб.

Цветные носкиЦветные носки
Цветные носки. Фото: 1MI

Другие праздники

  • Католический праздник святой Варвары: Эта мученица, принявшая христианство вопреки воле отца-язычника, почитается как покровительница шахтёров и артиллеристов.
  • День эпоса «Манас» в Кыргызстане: В этот день чтят одно из самых значимых произведений киргизской литературы.
  • День Каберне Фран: Праздник для ценителей вина, отмечаемый дегустацией сортов из этого винограда.

Церковные праздники

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Один из великих православных праздников, отмечаемый в честь посвящения трёхлетней Девы Марии Богу. Согласно преданию, родители Богородицы, Иоаким и Анна, исполнили свой обет, отведя дочь в храм Иерусалима. Там первосвященник Захария провёл её во Святая Святых, нарушая общепринятые правила, что подчёркивало её божественное предназначение.

С народной точки зрения праздник связывается с зимним переломом: «Введение пришло — зиму привело». Приметы на этот день подсказывают, какой будет зима: если снег лёг на землю, то она продержится до весны.

ИконыИконы
Иконы. Фото: 1MI

Приметы и суеверия

  1. Снег на Введение — к долгой и снежной зиме.
  2. Не стоит менять внешность: стрижка или маникюр в этот день могут привлечь неудачи.
  3. Копать землю — к неурожаю: праздник символизирует переход к зимнему покою.

Именинники

4 декабря отмечают именины Алексей, Владимир, Николай, Павел, Ада и Гликерия.

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