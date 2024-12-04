День объятий и писем Деду Морозу — какие праздники отмечают 4 декабря

Posted 3 декабря, 23:01
Published 3 декабря, 23:01
Modified 4 декабря, 03:36
Updated 4 декабря, 03:36
4 декабря 1948 года в СССР был официально зарегистрирован проект первой отечественной цифровой вычислительной машины, разработанный Исааком Бруком и Баширом Рамеевым. Это событие стало отправной точкой для стремительного развития информатики в стране.
Сегодня дата ассоциируется с развитием технологий и вкладом российских специалистов в эту сферу. IT-специалисты, разработчики программного обеспечения и все, кто связан с обработкой данных, считают этот день своим профессиональным праздником.
С наступлением декабря в России открываются специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу. Эта традиция не только позволяет детям выразить свои мечты и пожелания, но и вдохновляет взрослых вспомнить о чудесах.
Великий Устюг, официальная резиденция российского Деда Мороза, ежегодно получает миллионы писем. Сотрудники почты помогают каждому отправителю получить ответ, превращая общение с волшебником в настоящий праздник.
Этот день, учреждённый ООН в 2019 году, подчёркивает важность банков в достижении целей устойчивого развития, улучшении качества жизни и устранении бедности.
В России День банковского работника отмечается 2 декабря, что делает начало декабря важным периодом для работников финансовой сферы.
Праздник посвящён сохранению этих удивительных животных, численность которых сокращается из-за браконьерства и исчезновения среды обитания. Учреждён в 2010 году по инициативе Лори Маркер, он напоминает миру о важности защиты дикой природы.
В этот день принято дарить объятия без повода, что символизирует поддержку, заботу и дружбу. Истоки праздника уходят в Австралию 70-х годов, а позднее он распространился по всему миру. Объятия способствуют выработке гормона счастья, что делает этот день особенно тёплым и добрым.
Шутливый, но необходимый праздник. 4 декабря — повод задуматься о том, что носки должны быть не только тёплыми, но и свежими. Отличная возможность подарить близким качественную пару или обновить собственный гардероб.
Один из великих православных праздников, отмечаемый в честь посвящения трёхлетней Девы Марии Богу. Согласно преданию, родители Богородицы, Иоаким и Анна, исполнили свой обет, отведя дочь в храм Иерусалима. Там первосвященник Захария провёл её во Святая Святых, нарушая общепринятые правила, что подчёркивало её божественное предназначение.
С народной точки зрения праздник связывается с зимним переломом: «Введение пришло — зиму привело». Приметы на этот день подсказывают, какой будет зима: если снег лёг на землю, то она продержится до весны.
4 декабря отмечают именины Алексей, Владимир, Николай, Павел, Ада и Гликерия.