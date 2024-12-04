День объятий и писем Деду Морозу — какие праздники отмечают 4 декабря

В этот день принято дарить объятия без повода, что символизирует поддержку, заботу и дружбу. Истоки праздника уходят в Австралию 70-х годов, а позднее он распространился по всему миру. Объятия способствуют выработке гормона счастья, что делает этот день особенно тёплым и добрым.