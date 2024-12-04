Голову крокодила изъяли на таможне в Новосибирске

Posted 4 декабря, 07:32
Published 4 декабря, 07:32
Modified 4 декабря, 08:16
Updated 4 декабря, 08:16
Туристка возвращалась домой из Пхукета. Таможенники обнаружили в ее багаже голову чучела крокодила. Женщина заявила, что купила высушенную рептилию в лавке у местных и везет домой в качестве талисмана исключительно для себя.
Экзотический сувенир изъяли сотрудники таможни. Теперь женщине придется выплатить штраф по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении ограничений.
Ранее похожая история произошла с мужчиной, который привез из отпуска кораллы и попрощался с ними на таможне, поскольку не знал правил декларирования багажа.