atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 07:32

Published 4 декабря, 07:32

Modified 4 декабря, 08:16

Updated 4 декабря, 08:16

Голову крокодила изъяли на таможне в Новосибирске

Голову крокодила изъяли на таможне в Новосибирске

4 декабря 2024, 07:32
Фото: 1MI.
На таможне в Новосибирске у россиянки забрали высушенную голову крокодила, который она везла домой в качестве сувенира.

Туристка возвращалась домой из Пхукета. Таможенники обнаружили в ее багаже голову чучела крокодила. Женщина заявила, что купила высушенную рептилию в лавке у местных и везет домой в качестве талисмана исключительно для себя.

Экзотический сувенир изъяли сотрудники таможни. Теперь женщине придется выплатить штраф по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении ограничений.

Ранее похожая история произошла с мужчиной, который привез из отпуска кораллы и попрощался с ними на таможне, поскольку не знал правил декларирования багажа.

В Грузии массовые протесты: какая опасность грозит туристам из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти сотню кораллов изъяли у туриста на таможне в Новосибирском аэропортуКишлак, наливайки и котлованы: нетуристический антирейтинг Левобережья НовосибирскаНазваны самые посещаемые туристами регионы летом 2024 — какое место занял Новосибирск
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Туризм#Таможня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика