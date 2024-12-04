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Posted 4 декабря, 04:32

Published 4 декабря, 04:32

Modified 4 декабря, 04:34

Updated 4 декабря, 04:34

Горсовет Новосибирска одобрил проект бюджета на 2025 год

Горсовет Новосибирска одобрил проект бюджета на 2025 год

4 декабря 2024, 04:32
Фото: Артем Шершнев. atas.info.
Основной финансовый документ принят с дефицитом 1,3 млрд рублей, передает корреспондент Atas.Info с сессии Совета депутатов.

Бюджет Новосибирска на 2025 год принят в первом чтении. Доходная часть утверждена в размере 97,783 млрд рублей, расходы составят 99,133 млрд рублей. Более половины бюджетных трат, 52%, пойдет на сферу образования, а в целом бюджетные расходы на социальную сферу составят 63%.

Таким образом, констатировал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, бюджет сохранил свою социальную направленность.

«Все постоянные комиссии согласились с концепцией проекта бюджета… Плановые показатели бюджета исключительно сбалансированы», — заявил глава бюджетного комитета горсовета Кирилл Покровский.

Отдельно глава профильного комитета отметил, что проект главного финансового документа Новосибирска сверстан с учетом роста собственных доходов и налоговых поступлений. Кроме того, депутаты рассчитывают на увеличение трансфертов из областного и федерального бюджетов.

Депутатские фракции «Единой России» и КПРФ подготовили к второму чтению, в ходе которого будут рассматриваться конкретные расходные статьи, десятки поправок.

Ранее мы рассказывали об основных параметрах бюджета Новосибирской области на 2025 год.

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