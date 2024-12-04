Горсовет Новосибирска одобрил проект бюджета на 2025 год

Бюджет Новосибирска на 2025 год принят в первом чтении. Доходная часть утверждена в размере 97,783 млрд рублей, расходы составят 99,133 млрд рублей. Более половины бюджетных трат, 52%, пойдет на сферу образования, а в целом бюджетные расходы на социальную сферу составят 63%.