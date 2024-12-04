Горсовет Новосибирска одобрил проект бюджета на 2025 год

Posted 4 декабря, 04:32
Published 4 декабря, 04:32
Modified 4 декабря, 04:34
Updated 4 декабря, 04:34
Бюджет Новосибирска на 2025 год принят в первом чтении. Доходная часть утверждена в размере 97,783 млрд рублей, расходы составят 99,133 млрд рублей. Более половины бюджетных трат, 52%, пойдет на сферу образования, а в целом бюджетные расходы на социальную сферу составят 63%.
Таким образом, констатировал начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков, бюджет сохранил свою социальную направленность.
«Все постоянные комиссии согласились с концепцией проекта бюджета… Плановые показатели бюджета исключительно сбалансированы», — заявил глава бюджетного комитета горсовета Кирилл Покровский.
Отдельно глава профильного комитета отметил, что проект главного финансового документа Новосибирска сверстан с учетом роста собственных доходов и налоговых поступлений. Кроме того, депутаты рассчитывают на увеличение трансфертов из областного и федерального бюджетов.
Депутатские фракции «Единой России» и КПРФ подготовили к второму чтению, в ходе которого будут рассматриваться конкретные расходные статьи, десятки поправок.
Ранее мы рассказывали об основных параметрах бюджета Новосибирской области на 2025 год.