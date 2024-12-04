Кто такое выдумывает — названы самые странные имена для детей в Новосибирской области

Пожалуй, самый интересный случай с именами уже был в России. Многодетный папа решил назвать своих детей именами из мультсериала. Теперь детей зовут как черепашек-ниндзя. Также стали известны имена, приносящие удачу. Их подбирали с точки зрения астрологии, по знакам зодиака.