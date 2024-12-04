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Posted 4 декабря, 03:01

Published 4 декабря, 03:01

Modified 4 декабря, 03:03

Updated 4 декабря, 03:03

Детям давали редкие имена

Кто такое выдумывает — названы самые странные имена для детей в Новосибирской области

4 декабря 2024, 03:01
Фото: 1MI. Детям давали редкие имена

ЗАГС Новосибирской области назвал самые редкие имена детей за ноябрь

В Новосибирской области родители подошли с большой фантазией к именам детей: ЗАГС назвал самые необычные.

В ноябре родители называли новорожденных разными именами. Были как модные, так и очень необычные, которые встречаются в обыденной жизни очень редко.

Среди популярных мужских имен за ноябрь были Мирон и Тимофей, среди женских — Есения и Алиса, а также:

В числе самых редких встречались мужские Марат, Патрикей и женских — Афина и Ефимия, а также:

Пожалуй, самый интересный случай с именами уже был в России. Многодетный папа решил назвать своих детей именами из мультсериала. Теперь детей зовут как черепашек-ниндзя. Также стали известны имена, приносящие удачу. Их подбирали с точки зрения астрологии, по знакам зодиака.

Родители выбрали для малыша странное и патриотичное имя
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