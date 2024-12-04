Кто такое выдумывает — названы самые странные имена для детей в Новосибирской области

Posted 4 декабря, 03:01
Published 4 декабря, 03:01
Modified 4 декабря, 03:03
Updated 4 декабря, 03:03
В ноябре родители называли новорожденных разными именами. Были как модные, так и очень необычные, которые встречаются в обыденной жизни очень редко.
Среди популярных мужских имен за ноябрь были Мирон и Тимофей, среди женских — Есения и Алиса, а также:
В числе самых редких встречались мужские Марат, Патрикей и женских — Афина и Ефимия, а также:
Пожалуй, самый интересный случай с именами уже был в России. Многодетный папа решил назвать своих детей именами из мультсериала. Теперь детей зовут как черепашек-ниндзя. Также стали известны имена, приносящие удачу. Их подбирали с точки зрения астрологии, по знакам зодиака.