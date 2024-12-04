Мэр Максим Кудрявцев: в Новосибирске серьезно обновлен парк снегоуборочной техники

За счет грамотного проведения конкурсных процедур при закупке новой снегоуборочной техники удалось сэкономить 300 млн рублей. На эти деньги к 103 запланированным спецмашинам приобрели дополнительно еще девять машин роторного типа. Общий размер финансирования, выделенный городу из областного бюджета на обновление снегоуборочной техники составил 2 млрд рублей, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе прямого эфира на телеканале ОТС, который смотрел корреспондент Atas.Info.