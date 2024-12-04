Мэр Максим Кудрявцев: в Новосибирске серьезно обновлен парк снегоуборочной техники

Posted 4 декабря, 10:57
Published 4 декабря, 10:57
Modified 4 декабря, 11:00
Updated 4 декабря, 11:00
За счет грамотного проведения конкурсных процедур при закупке новой снегоуборочной техники удалось сэкономить 300 млн рублей. На эти деньги к 103 запланированным спецмашинам приобрели дополнительно еще девять машин роторного типа. Общий размер финансирования, выделенный городу из областного бюджета на обновление снегоуборочной техники составил 2 млрд рублей, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе прямого эфира на телеканале ОТС, который смотрел корреспондент Atas.Info.
«Технику мы получаем, 51 единица уже поступила, на этой неделе мы получили еще 12 штук. И 40 единиц у нас в пути. То есть, мы ожидаем, что в первых числах декабря мы основную партию получим. А роторная техника должна подойти до конца декабря», — сообщил глава муниципалитета.
В целом, по словам Максима Кудрявцева, сейчас в эксплуатации насчитывается около 600 машин различных модификаций, задействованных в уборке городских улиц. Из них 450 — это специализированная зимняя техника.
Сейчас, подчеркнул мэр, дорожные службы готовятся к обильным снегопадам. Снег будут убирать как с использованием спецтехники, так и с привлечением бригад ручной очистки.