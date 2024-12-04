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Posted 4 декабря, 10:57

Published 4 декабря, 10:57

Modified 4 декабря, 11:00

Updated 4 декабря, 11:00

Приобретено более 100 коммунальных машин

Мэр Максим Кудрявцев: в Новосибирске серьезно обновлен парк снегоуборочной техники

4 декабря 2024, 10:57
Фото: 1MI. Приобретено более 100 коммунальных машин
За счет экономии удалось закупить даже больше техники, чем планировали, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

За счет грамотного проведения конкурсных процедур при закупке новой снегоуборочной техники удалось сэкономить 300 млн рублей. На эти деньги к 103 запланированным спецмашинам приобрели дополнительно еще девять машин роторного типа. Общий размер финансирования, выделенный городу из областного бюджета на обновление снегоуборочной техники составил 2 млрд рублей, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе прямого эфира на телеканале ОТС, который смотрел корреспондент Atas.Info.

«Технику мы получаем, 51 единица уже поступила, на этой неделе мы получили еще 12 штук. И 40 единиц у нас в пути. То есть, мы ожидаем, что в первых числах декабря мы основную партию получим. А роторная техника должна подойти до конца декабря», — сообщил глава муниципалитета.

В целом, по словам Максима Кудрявцева, сейчас в эксплуатации насчитывается около 600 машин различных модификаций, задействованных в уборке городских улиц. Из них 450 — это специализированная зимняя техника.

Сейчас, подчеркнул мэр, дорожные службы готовятся к обильным снегопадам. Снег будут убирать как с использованием спецтехники, так и с привлечением бригад ручной очистки.

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#Новосибирск#Зима#Техника#Закупка#Уборка снега
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