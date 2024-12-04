Мигранты толпой набросились на новосибирца — нападение проверит Бастрыкин

Posted 4 декабря, 02:33
Published 4 декабря, 02:33
Modified 4 декабря, 02:35
Updated 4 декабря, 02:35
Инцидент случился на улице Есенина, что в Октябрьском районе. Мужчина направлялся в магазин, а по пути его остановили четверо мигрантов. Иностранцы якобы набросились на прохожего просто так и избили его толпой.
Данный резонанс дошел до Следственного комитета. Причем до центрального аппарата. Избиение поручил проверить глава ведомства Александр Бастрыкин. В настоящее время следователи возбудили дело по факту хулиганства. Результаты доложат председателю.
Тем временем в Новосибирске подрались школьницы: вернее, две девочки избили одну. Они таскали сверстницу за волосы и пинали ее. В инцидент вмешался глава СКР.