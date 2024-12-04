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Posted 4 декабря, 02:33

Published 4 декабря, 02:33

Modified 4 декабря, 02:35

Updated 4 декабря, 02:35

Мужчина накинулись на прохожего

Мигранты толпой набросились на новосибирца — нападение проверит Бастрыкин

4 декабря 2024, 02:33
Фото: 1MI. Мужчина накинулись на прохожего

Бастрыкин проверит нападение мигрантов на жителя Новосибирска

В Новосибирске мигранты напали на мужчину: в дело вмешался глава СКР.

Инцидент случился на улице Есенина, что в Октябрьском районе. Мужчина направлялся в магазин, а по пути его остановили четверо мигрантов. Иностранцы якобы набросились на прохожего просто так и избили его толпой.

Данный резонанс дошел до Следственного комитета. Причем до центрального аппарата. Избиение поручил проверить глава ведомства Александр Бастрыкин. В настоящее время следователи возбудили дело по факту хулиганства. Результаты доложат председателю.

Тем временем в Новосибирске подрались школьницы: вернее, две девочки избили одну. Они таскали сверстницу за волосы и пинали ее. В инцидент вмешался глава СКР.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Уголовное дело#Нападение#Александр Бастрыкин#Хулиганство
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