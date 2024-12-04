Ад для метеозависимых: сильная магнитная буря обрушится на Новосибирск на 3 дня

Posted 4 декабря, 12:59
Published 4 декабря, 12:59
Modified 4 декабря, 13:22
Updated 4 декабря, 13:22
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований прогнозируют спокойную космическую погоду на ближайшие сутки. Вероятность магнитной бури 5 декабря крайне низка — всего 5%, а сильного шторма и того меньше — 1%.
Магнитосфера Земли сохранит стабильность, с индексом геомагнитной активности на уровне 2-3 Кр. Этот уровень не представляет угрозы для метеозависимых людей и не вызывает ощутимых изменений в состоянии здоровья.
По предварительным данным ученых, ощутимое увеличение геомагнитной активности ожидается 10 декабря, когда уровень возбуждения магнитосферы достигнет 4 баллов. Эти колебания могут продлиться три дня. Вторая волна активности прогнозируется на 19 декабря, но точные данные станут известны ближе к этим датам.
Мнения ученых о влиянии магнитных бурь на здоровье расходятся. Однако многие метеозависимые люди жалуются на симптомы:
Наибольшая подверженность магнитным бурям наблюдается у людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, и у тех, кто старше 50 лет.
Эксперты рекомендуют:
Если магнитные бури вызывают сильный дискомфорт, стоит обратиться к врачу — это может быть признаком скрытых заболеваний.
В целом 3 декабря не предвещает каких-либо серьезных геомагнитных потрясений. Спокойная магнитосфера позволит метеозависимым людям чувствовать себя стабильно.