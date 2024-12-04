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Posted 4 декабря, 12:59

Published 4 декабря, 12:59

Modified 4 декабря, 13:22

Updated 4 декабря, 13:22

Вспышка на Солнце

Ад для метеозависимых: сильная магнитная буря обрушится на Новосибирск на 3 дня

4 декабря 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney. Вспышка на Солнце

Сильная магнитная обрушится на Новосибирск в декабре на 3 дня

В декабре новосибирцев ожидает очередная магнитная буря. Рассказываем, в какие дни метеозависимым следует быть осторожнее.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований прогнозируют спокойную космическую погоду на ближайшие сутки. Вероятность магнитной бури 5 декабря крайне низка — всего 5%, а сильного шторма и того меньше — 1%.

Магнитосфера Земли сохранит стабильность, с индексом геомагнитной активности на уровне 2-3 Кр. Этот уровень не представляет угрозы для метеозависимых людей и не вызывает ощутимых изменений в состоянии здоровья.

Когда ждать следующую магнитную бурю?

По предварительным данным ученых, ощутимое увеличение геомагнитной активности ожидается 10 декабря, когда уровень возбуждения магнитосферы достигнет 4 баллов. Эти колебания могут продлиться три дня. Вторая волна активности прогнозируется на 19 декабря, но точные данные станут известны ближе к этим датам.

Как магнитные бури влияют на людей?

Мнения ученых о влиянии магнитных бурь на здоровье расходятся. Однако многие метеозависимые люди жалуются на симптомы:

  • головные боли;
  • упадок сил;
  • нарушения сна;
  • скачки артериального давления;
  • тревожность и раздражительность.

Наибольшая подверженность магнитным бурям наблюдается у людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, и у тех, кто старше 50 лет.

Как улучшить самочувствие в дни магнитных бурь?

Эксперты рекомендуют:

  1. Соблюдать режим сна. Отдохнувший организм лучше переносит внешние воздействия.
  2. Избегать стрессов. Сохранение эмоционального баланса поможет минимизировать влияние геомагнитной активности.
  3. Сбалансированно питаться. Обеспечьте организм витаминами и минералами.
  4. Пить больше воды. Это улучшит кровообращение и снимет напряжение.
  5. Ограничить нагрузки. Откажитесь от чрезмерных физических усилий, но не пренебрегайте легкими упражнениями.

Если магнитные бури вызывают сильный дискомфорт, стоит обратиться к врачу — это может быть признаком скрытых заболеваний.

В целом 3 декабря не предвещает каких-либо серьезных геомагнитных потрясений. Спокойная магнитосфера позволит метеозависимым людям чувствовать себя стабильно.

График магнитных бурь в декабре 2024: каких дней остерегаться метозависимым
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Здоровье#Магнитная буря#Метеозависимость#Геомагнитная активность
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