Ад для метеозависимых: сильная магнитная буря обрушится на Новосибирск на 3 дня

По предварительным данным ученых, ощутимое увеличение геомагнитной активности ожидается 10 декабря, когда уровень возбуждения магнитосферы достигнет 4 баллов. Эти колебания могут продлиться три дня. Вторая волна активности прогнозируется на 19 декабря, но точные данные станут известны ближе к этим датам.