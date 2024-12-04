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Posted 4 декабря, 11:26

Published 4 декабря, 11:26

Modified 4 декабря, 11:28

Updated 4 декабря, 11:28

Труба завода

На левом берегу Новосибирска зафиксировано превышение формальдегида в воздухе

4 декабря 2024, 11:26
Фото: 1MI. Труба завода
В Ленинском районе Новосибирска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида до 1,5 раза. Такие данные опубликовал Западно-Сибирский гидрометцентр.

Превышение уровня вещества наблюдалось 2 и 3 декабря. Тем не менее, на 4 декабря специалисты прогнозируют снижение уровня загрязнения, а схожая ситуация ожидается и на следующий день.

Формальдегид, бесцветный газ с резким запахом, относится к веществам второго класса опасности и может вызывать раздражение слизистых оболочек, кожные реакции, а при длительном воздействии — более серьезные проблемы со здоровьем, включая острый бронхит и головокружения.

Напомним, ранее в городе был введен режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеорологических условий. Он действовал с 24 по 30 ноября, препятствуя рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Среди источников загрязнения воздуха в регионе специалисты выделяют автомобильные выхлопы и промышленные выбросы.

Режим «черного неба» продлен в Новосибирске — что на самом деле происходит в городе
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Здоровье#Черное небо#Загрязнение воздуха#Формальдегид
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