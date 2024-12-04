На левом берегу Новосибирска зафиксировано превышение формальдегида в воздухе

Posted 4 декабря, 11:26
Published 4 декабря, 11:26
Modified 4 декабря, 11:28
Updated 4 декабря, 11:28
Превышение уровня вещества наблюдалось 2 и 3 декабря. Тем не менее, на 4 декабря специалисты прогнозируют снижение уровня загрязнения, а схожая ситуация ожидается и на следующий день.
Формальдегид, бесцветный газ с резким запахом, относится к веществам второго класса опасности и может вызывать раздражение слизистых оболочек, кожные реакции, а при длительном воздействии — более серьезные проблемы со здоровьем, включая острый бронхит и головокружения.
Напомним, ранее в городе был введен режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеорологических условий. Он действовал с 24 по 30 ноября, препятствуя рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Среди источников загрязнения воздуха в регионе специалисты выделяют автомобильные выхлопы и промышленные выбросы.