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Posted 4 декабря, 07:39

Published 4 декабря, 07:39

Modified 4 декабря, 07:41

Updated 4 декабря, 07:41

Аварии на теплотрассах происходят практически ежедневно

Назван срок приведения теплотрасс Новосибирска в нормативное состояние

4 декабря 2024, 07:39
Фото: atas.info. Аварии на теплотрассах происходят практически ежедневно

Теплотрассы Новосибирска приведут в порядок через три года

Терпеть авариные отключения отопления горожанам придется еще несколько лет, сообщил директор СГК.

Если существующие темпы ремонта и замены старых труб будут сохранены, то понадобиться «года два-три, чтобы нормализовать ситуация по магистральным сетям», сообщил глава «Сибирской генерирующей компании» Дмитрий Перязев в ходе очередной сессии горсовета Новосибирска.

Именно аварии на магистральных трубопроводах приводят к наиболее массовым отключениям потребителей, подчеркнул Перязев.

Что же касается приведения в порядок муниципальных внутриквартальных тепловых сетей, которыми СГК управляет в рамках концессионного соглашения, то здесь директор энергокомпании не стал давать конкретных прогнозов. На их ремонт в течение восьми лет заложено 4,8 млрд рублей, но если вести ремонтные работы необходимыми темпами, то только в следующем году придется потратить около 3 млрд.

«Поэтому нужно будет находить какой-то механизм, искать источник для замены внутриквартальных сетей», — констатировал Дмитрий Перязев.

При этом директор СГК предлагает не обращать внимания на отсутствие у Новосибирска паспорта готовности к отопительному сезону, называя получение этого документа простой формальностью.

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