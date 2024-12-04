Назван срок приведения теплотрасс Новосибирска в нормативное состояние

Posted 4 декабря, 07:39
Published 4 декабря, 07:39
Modified 4 декабря, 07:41
Updated 4 декабря, 07:41
Если существующие темпы ремонта и замены старых труб будут сохранены, то понадобиться «года два-три, чтобы нормализовать ситуация по магистральным сетям», сообщил глава «Сибирской генерирующей компании» Дмитрий Перязев в ходе очередной сессии горсовета Новосибирска.
Именно аварии на магистральных трубопроводах приводят к наиболее массовым отключениям потребителей, подчеркнул Перязев.
Что же касается приведения в порядок муниципальных внутриквартальных тепловых сетей, которыми СГК управляет в рамках концессионного соглашения, то здесь директор энергокомпании не стал давать конкретных прогнозов. На их ремонт в течение восьми лет заложено 4,8 млрд рублей, но если вести ремонтные работы необходимыми темпами, то только в следующем году придется потратить около 3 млрд.
«Поэтому нужно будет находить какой-то механизм, искать источник для замены внутриквартальных сетей», — констатировал Дмитрий Перязев.
При этом директор СГК предлагает не обращать внимания на отсутствие у Новосибирска паспорта готовности к отопительному сезону, называя получение этого документа простой формальностью.