Назван срок приведения теплотрасс Новосибирска в нормативное состояние

Что же касается приведения в порядок муниципальных внутриквартальных тепловых сетей, которыми СГК управляет в рамках концессионного соглашения, то здесь директор энергокомпании не стал давать конкретных прогнозов. На их ремонт в течение восьми лет заложено 4,8 млрд рублей, но если вести ремонтные работы необходимыми темпами, то только в следующем году придется потратить около 3 млрд.