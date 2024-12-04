Названа причина резкого подорожания кофе

Posted 4 декабря, 04:31
Published 4 декабря, 04:31
Modified 4 декабря, 04:33
Updated 4 декабря, 04:33
Кофе станет дороже на 80%. Как отмечает эксперт Владимир Тонконог, связано это со многими факторами, в частности, природными катаклизмами.
В странах-экспортерах кофейных зерен из-за засухи и тайфунов сократился урожай. Теперь поставщики готовятся к подорожанию. Также важной причиной является курс доллара, ведь цена на данный напиток привязана именно к нему.
Вероятно, подорожание произойдет с января 2025 года, пишет Infopro54. Однако предприниматели из Новосибирска не станут пугать своих клиентов и начнут повышение цен постепенно. Тем временем предпринимателей уже предупредили о недопущении повышения цен на продукты.