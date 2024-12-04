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Posted 4 декабря, 04:31

Published 4 декабря, 04:31

Modified 4 декабря, 04:33

Updated 4 декабря, 04:33

Кофе станет дороже

Названа причина резкого подорожания кофе

4 декабря 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney. Кофе станет дороже

Кофе подорожает в Новосибирске на 80%

В Новосибирске может подорожать кофе: эксперт рассказал, с чем это связано.

Кофе станет дороже на 80%. Как отмечает эксперт Владимир Тонконог, связано это со многими факторами, в частности, природными катаклизмами.

В странах-экспортерах кофейных зерен из-за засухи и тайфунов сократился урожай. Теперь поставщики готовятся к подорожанию. Также важной причиной является курс доллара, ведь цена на данный напиток привязана именно к нему.

Вероятно, подорожание произойдет с января 2025 года, пишет Infopro54. Однако предприниматели из Новосибирска не станут пугать своих клиентов и начнут повышение цен постепенно. Тем временем предпринимателей уже предупредили о недопущении повышения цен на продукты.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Цены#Стоимость#Кофе
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