Названа причина резкого подорожания кофе

Вероятно, подорожание произойдет с января 2025 года, пишет Infopro54. Однако предприниматели из Новосибирска не станут пугать своих клиентов и начнут повышение цен постепенно. Тем временем предпринимателей уже предупредили о недопущении повышения цен на продукты.