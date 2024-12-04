Не дарить цветы и не пить: что строго запрещено делать 5 декабря, особенно влюбленным

Святой Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в Кесарийской церкви. Его подвиг заключался не только в распространении веры, но и в переводе Священного Писания на сирийский язык. Святой также обладал даром исцеления, помогая больным и одержимым. Он принял мученическую смерть в IV веке, отказавшись отречься от своей веры и принести жертву языческим богам. Его имя стало символом духовной стойкости.