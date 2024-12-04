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Posted 4 декабря, 06:36

Published 4 декабря, 06:36

Modified 4 декабря, 06:38

Updated 4 декабря, 06:38

В городе живут умные люди

Новосибирск решили сделать третьей столицей России

4 декабря 2024, 06:36
Фото: atas.info. В городе живут умные люди
Столицу Сибири захотели сделать столицей России — только третьей по счету, сообщила бывшая вице-мэр Анна Терешкова.

Идею сделать Новосибирск третьей столицей после Москвы и Санкт-Петербурга предложила партия ЛДПР. Как отметила бывшая чиновница Анна Терешкова, на это есть причины. Из качеств столицы у города есть все шансы: здесь живут умные, сильные и талантливые люди в стране.

Именно жители Новосибирска заслуживают лучших пространств в городе: из реализованных здесь благоустроили Затулинский и Заельцовский парки, набережную и парк «Арена», пишет Сиб.фм. В областной столице будут работать и дальше, чтобы город стал третьим в России.

Тем временем сам город слабо соответствует Москве. С осени здесь произошли десятки крупных коммунальных аварий, из-за которых тысячи жителей оставались без отопления. Дороги начинали активно ремонтировать перед визитом премьер-министра Михаила Мишустина, а крупные объекты, например станцию «Спортивная», не могут сдать уже два года.

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