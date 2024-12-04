Новосибирск решили сделать третьей столицей России

Posted 4 декабря, 06:36
Published 4 декабря, 06:36
Modified 4 декабря, 06:38
Updated 4 декабря, 06:38
Идею сделать Новосибирск третьей столицей после Москвы и Санкт-Петербурга предложила партия ЛДПР. Как отметила бывшая чиновница Анна Терешкова, на это есть причины. Из качеств столицы у города есть все шансы: здесь живут умные, сильные и талантливые люди в стране.
Именно жители Новосибирска заслуживают лучших пространств в городе: из реализованных здесь благоустроили Затулинский и Заельцовский парки, набережную и парк «Арена», пишет Сиб.фм. В областной столице будут работать и дальше, чтобы город стал третьим в России.
Тем временем сам город слабо соответствует Москве. С осени здесь произошли десятки крупных коммунальных аварий, из-за которых тысячи жителей оставались без отопления. Дороги начинали активно ремонтировать перед визитом премьер-министра Михаила Мишустина, а крупные объекты, например станцию «Спортивная», не могут сдать уже два года.