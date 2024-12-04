Новосибирск решили сделать третьей столицей России

Идею сделать Новосибирск третьей столицей после Москвы и Санкт-Петербурга предложила партия ЛДПР. Как отметила бывшая чиновница Анна Терешкова, на это есть причины. Из качеств столицы у города есть все шансы: здесь живут умные, сильные и талантливые люди в стране.