Новосибирский актер сыграл в новогодней комедии «Совсем ошалели»

По сюжету, влюбленная пара решила отдохнуть на горнолыжном курорте в Новый год. Однако из-за ошибки турагентства они оказываются вместе с бывшим мужем героини. Теперь две пары вынуждены скрывать свои прошлые отношения, чтобы не навлечь беду на новые романы. Также в Новосибирске сняли фильм с сибирским Леонардо Ди Каприо.