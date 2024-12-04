Новосибирский актер сыграл в новогодней комедии «Совсем ошалели»

Posted 4 декабря, 10:16
Published 4 декабря, 10:16
Modified 4 декабря, 10:18
Updated 4 декабря, 10:18
Премьера новогоднего фильма под названием «Совсем ошалели» (16+) запланирована на 12 декабря. В нем сыграли известные артисты, а также актер из Новосибирска Вячеслав Щенин.
В его биографии отмечено, что он уроженец Кузбасса, однако театральное образование он получил в столице Сибири. Мужчина перевоплотился в ведущего. Увидеть его в роли можно после выхода фильма.
По сюжету, влюбленная пара решила отдохнуть на горнолыжном курорте в Новый год. Однако из-за ошибки турагентства они оказываются вместе с бывшим мужем героини. Теперь две пары вынуждены скрывать свои прошлые отношения, чтобы не навлечь беду на новые романы. Также в Новосибирске сняли фильм с сибирским Леонардо Ди Каприо.