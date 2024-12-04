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Posted 4 декабря, 10:16

Published 4 декабря, 10:16

Modified 4 декабря, 10:18

Updated 4 декабря, 10:18

Новосибирский актер в кино

Новосибирский актер сыграл в новогодней комедии «Совсем ошалели»

4 декабря 2024, 10:16
Фото: ТНТ. Новосибирский актер в кино
Актер из Новосибирска сыграл роль в новогодней комедии: в ТНТ рассказали, в кого он перевоплотился.

Премьера новогоднего фильма под названием «Совсем ошалели» (16+) запланирована на 12 декабря. В нем сыграли известные артисты, а также актер из Новосибирска Вячеслав Щенин.

В его биографии отмечено, что он уроженец Кузбасса, однако театральное образование он получил в столице Сибири. Мужчина перевоплотился в ведущего. Увидеть его в роли можно после выхода фильма.

По сюжету, влюбленная пара решила отдохнуть на горнолыжном курорте в Новый год. Однако из-за ошибки турагентства они оказываются вместе с бывшим мужем героини. Теперь две пары вынуждены скрывать свои прошлые отношения, чтобы не навлечь беду на новые романы. Также в Новосибирске сняли фильм с сибирским Леонардо Ди Каприо.

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