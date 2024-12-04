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Posted 4 декабря, 08:28

Published 4 декабря, 08:28

Modified 4 декабря, 08:47

Updated 4 декабря, 08:47

Новосибирскую гимназию проверят по сообщению об угрозе террористической атаки

Новосибирскую гимназию проверят по сообщению об угрозе террористической атаки

4 декабря 2024, 08:28
Фото: 1MI.
В социальных сетях появилось видео об эвакуации учащихся из новосибирской гимназии №9 где якобы заложено взрывоопасное устройство. Спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

В гимназию №9 на Линейной прибыли сотрудники ОМОН и Росгвардии, вход в здание запрещен. Школьников из корпуса на Калинина также вывели на улицу.

Очевидцы сообщили, что на место прибыли вооруженные люди, все кабинеты закрыли и выключили свет, растерянные педагоги и дети стоят на улице.

Антитеррористическая комиссия проверит сообщение об угрозе. Сейчас здание исследуют сотрудники спецслужб, ведутся поиски отправителя сообщения.

Сотрудники спецслужб призывают сохранять спокойствие и беспрекословно следовать указаниям компетентных органов и администрации учреждения не поддаваясь панике.

Видео: 1MI. Видео: соцсети АСТ-54
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