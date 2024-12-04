Новосибирскую гимназию проверят по сообщению об угрозе террористической атаки

Posted 4 декабря, 08:28
Published 4 декабря, 08:28
Modified 4 декабря, 08:47
Updated 4 декабря, 08:47
В гимназию №9 на Линейной прибыли сотрудники ОМОН и Росгвардии, вход в здание запрещен. Школьников из корпуса на Калинина также вывели на улицу.
Очевидцы сообщили, что на место прибыли вооруженные люди, все кабинеты закрыли и выключили свет, растерянные педагоги и дети стоят на улице.
Антитеррористическая комиссия проверит сообщение об угрозе. Сейчас здание исследуют сотрудники спецслужб, ведутся поиски отправителя сообщения.
Сотрудники спецслужб призывают сохранять спокойствие и беспрекословно следовать указаниям компетентных органов и администрации учреждения не поддаваясь панике.