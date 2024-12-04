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Posted 4 декабря, 02:11

Published 4 декабря, 02:11

Modified 4 декабря, 02:11

Updated 4 декабря, 02:11

Новосибирцы смогут заказывать в Яндекс Лавке аптечные товары

Новосибирцы смогут заказывать в Яндекс Лавке аптечные товары

4 декабря 2024, 02:11
Фото: Пресс-служба Яндекс Лавки.
Реклама. ООО «Яндекс.Лавка». erid: LjN8KTBri
В Новосибирске теперь можно заказывать товары из аптек на дом в Яндекс Лавке. Доставка займет от 15 минут.

До этого возможность доставки товаров из аптек была доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Новосибирск стал третьим городом, где можно воспользоваться такой услугой. После заказа курьер заберет товар из ближайшей к даркстору аптеки по пути к клиенту. Скорость доставки особенно важна, когда покупатель, например, простудился.

В ассортименте Лавки более трех тысяч товаров из аптек сети «Озерки». Это лекарства без рецепта, например, от простуды и гриппа, медицинские изделия и приборы, такие как тонометры и ингаляторы.

К заказу из аптеки можно добавить готовую еду или другие продукты, и курьер доставит их вместе. Сначала он заберёт товары из даркстора Лавки, а затем направится в аптеку за медикаментами. Фармацевт обслужит курьера вне очереди, поэтому время доставки не превысит 25 минут. Для предотвращения контакта препаратов с продуктами курьер разместит их в отдельных отсеках сумки. Анализ заказов в Москве и Санкт-Петербурге показывает, что в 85% случаев клиенты, заказывающие лекарства, добавляют к ним продукты и готовую еду.

Фото: Пресс-служба Яндекс Лавки

Стоимость доставки из аптеки-партнёра будет несколько выше стандартной: в среднем на 40 рублей. Цена варьируется в зависимости от суммы заказа, спроса и других факторов. Курьер также получит дополнительное вознаграждение за выполнение такого заказа.

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