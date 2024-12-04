Новосибирцы смогут заказывать в Яндекс Лавке аптечные товары

К заказу из аптеки можно добавить готовую еду или другие продукты, и курьер доставит их вместе. Сначала он заберёт товары из даркстора Лавки, а затем направится в аптеку за медикаментами. Фармацевт обслужит курьера вне очереди, поэтому время доставки не превысит 25 минут. Для предотвращения контакта препаратов с продуктами курьер разместит их в отдельных отсеках сумки. Анализ заказов в Москве и Санкт-Петербурге показывает, что в 85% случаев клиенты, заказывающие лекарства, добавляют к ним продукты и готовую еду.