«Отстаньте от моей яхты»: новосибирский священник заступился за роскошь патриарха

Posted 4 декабря, 12:40
Published 4 декабря, 12:40
Modified 4 декабря, 12:42
Updated 4 декабря, 12:42
Новосибирский священник Александр Сахненко вступился за роскошную яхту, которую приписывают патриарху Кириллу. Настоятель храма Великомученика Георгия во время интервью на телеканале «Союз» заявил, что священнослужители имеют право на богатую жизнь, а роскошь, такая как яхта, отражает статус, а не личное владение.
«Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха, я говорю: „Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта митрополита Никодима, и батюшки Василия из села“», — заявил Сахненко, подчеркнув, что даже если яхта действительно принадлежит патриарху, это вполне нормально.
Священник отметил, что перед тем как критиковать, нужно доказать, существует ли эта яхта на самом деле и связана ли она с церковью. В то же время он подчеркнул, что «нет ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц отдыхал на яхте в хорошие дни».
Речь, вероятно, идет о яхте «Паллада», которую ранее СМИ называли судном патриарха Кирилла. По данным «Коммерсанта», ее стоимость оценивается в 4 млн долларов.