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Posted 4 декабря, 12:40

Published 4 декабря, 12:40

Modified 4 декабря, 12:42

Updated 4 декабря, 12:42

Священник Александр Сахненко

«Отстаньте от моей яхты»: новосибирский священник заступился за роскошь патриарха

4 декабря 2024, 12:40
Фото: скриншот трансляции телеканала «Союз». Священник Александр Сахненко

Священник из Новосибирска вступился за яхту якобы патриарха Кирилла

Новосибирский священник в интервью на религиозном телеканале вступился за роскошную яхту, которую приписывают патриарху Кириллу.

Новосибирский священник Александр Сахненко вступился за роскошную яхту, которую приписывают патриарху Кириллу. Настоятель храма Великомученика Георгия во время интервью на телеканале «Союз» заявил, что священнослужители имеют право на богатую жизнь, а роскошь, такая как яхта, отражает статус, а не личное владение.

«Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха, я говорю: „Отстаньте от моей яхты! Это и моя яхта тоже, и яхта митрополита Никодима, и батюшки Василия из села“», — заявил Сахненко, подчеркнув, что даже если яхта действительно принадлежит патриарху, это вполне нормально.

Священник отметил, что перед тем как критиковать, нужно доказать, существует ли эта яхта на самом деле и связана ли она с церковью. В то же время он подчеркнул, что «нет ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц отдыхал на яхте в хорошие дни».

Речь, вероятно, идет о яхте «Паллада», которую ранее СМИ называли судном патриарха Кирилла. По данным «Коммерсанта», ее стоимость оценивается в 4 млн долларов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Церковь#Религия#Имущество#Священник#Патриарх#Яхта
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