«Отстаньте от моей яхты»: новосибирский священник заступился за роскошь патриарха

Священник отметил, что перед тем как критиковать, нужно доказать, существует ли эта яхта на самом деле и связана ли она с церковью. В то же время он подчеркнул, что «нет ничего плохого в том, чтобы мой святейший патриарх пару раз в месяц отдыхал на яхте в хорошие дни».