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Posted 4 декабря, 06:09

Published 4 декабря, 06:09

Modified 4 декабря, 06:11

Updated 4 декабря, 06:11

Письмо и ручка

Письмо Деду Морозу: зачем писать, как оформить и куда отправить

4 декабря 2024, 06:09
Фото: 1MI. Письмо и ручка

Жителям Новосибирска рассказали об особенностях писем деду Морозу

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новый год — время чудес, радости и веры в исполнение желаний. Письмо Деду Морозу — это не только способ поделиться мечтами, но и возможность окунуться в праздничную атмосферу. Рассказываем, как и зачем писать главному праздничному дедушке.

Почему стоит написать письмо Деду Морозу

Считается, что обычай писать письма Деду Морозу берет начало из славянских обрядов. В сочельник люди записывали желания на бумаге и сжигали их, отправляя мечты прямо в небеса. Позже традиция обрела современный вид: письма стали отправлять на почтовый адрес волшебника.

Влияние на детей и взрослых неоценимо. Для малышей это возможность научиться формулировать мысли, подводить итоги года и анализировать свои поступки. Для взрослых — шанс взглянуть на себя с новой стороны, подвести итоги и ощутить праздничное волшебство.

Дед Мороз и СнегурочкаДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка. Фото: 1MI

Как написать письмо

Обращение

Начните с добрых слов. Например: «Дорогой Дедушка Мороз!» или «Уважаемый волшебник!». Для детей это помогает создать атмосферу доверия, а взрослым — настроиться на новогоднюю сказку.

Рассказ о себе

Если пишет ребенок, можно указать имя, возраст, увлечения и достижения за год. Взрослые могут поделиться своими успехами, целями или трудностями, которые преодолели.

Описание желаний

  • Для детей: кратко и конкретно. Например, «я мечтаю о конструкторе» или «хочу книгу о приключениях».
  • Для взрослых: сформулируйте свое желание в позитивном ключе, например, «пусть Новый год принесет мне больше уверенности и радости».

Благодарность и добрые пожелания

Завершите письмо словами благодарности Деду Морозу, его помощникам и даже Снегурочке. Это не только вежливо, но и создает праздничное настроение.

Дед Мороз на улицеДед Мороз на улице
Дед Мороз на улице. Фото: 1MI

Образец письма

Пиьсмо от ребенка

Дорогой Дедушка Мороз!

Меня зовут Коля, мне 8 лет. Я учусь во 2 классе, люблю рисовать и собирать конструкторы. В этом году я старался хорошо себя вести, помогал бабушке на даче и выучил несколько стихов.

На Новый год я мечтаю о железной дороге и коробке с красками, чтобы рисовать пейзажи.

Спасибо тебе за чудеса и радость! Желаю тебе здоровья и тепла в твоем доме. Пусть Снегурочка тоже улыбается весь год!

С любовью, Коля.

Письмо от взрослого

Уважаемый Дедушка Мороз!

Меня зовут Ольга, мне 35 лет, я живу в Санкт-Петербурге. Новый год для меня всегда был временем тепла и радости, несмотря на трудности уходящего года.

Я хочу поблагодарить тебя за все, что у меня уже есть: семью, здоровье и уютный дом. В следующем году я мечтаю обрести вдохновение для новых свершений и научиться больше радоваться мелочам.

Пожалуйста, помоги мне встретить Новый год с легким сердцем и добрыми мыслями. Желаю тебе здоровья, радости и веселых праздников с твоими помощниками.

С уважением, Ольга.

Как красиво оформить письмо

Чтобы письмо стало настоящим новогодним произведением, добавьте праздничного оформления:

  • Рисунки и узоры: нарисуйте елочку, снежинки или подарки.
  • Цветная бумага: напишите письмо на ярком фоне или вложите его в конверт с узорами.
  • Украшения: добавьте наклейки, блестки или ленты.

Оформление добавит волшебства, а Деду Морозу будет приятно получить красиво оформленное послание.

Письмо можно отправить почтойПисьмо можно отправить почтой
Письмо можно отправить почтой. Фото: 1MI

Когда писать письмо

Идеальным временем для написания письма считается начало декабря. Это дает гарантию, что оно дойдет до адресата вовремя. 4 декабря отмечается День написания писем Деду Морозу, что делает эту дату особенно подходящей. Об этой особенности жителям Новосибирска напомнила Почта России.

Если вы отправляете письмо почтой, учтите время доставки:

  • Из Москвы до Великого Устюга — около 6 дней.
  • Из Сибири или Дальнего Востока — до 10 дней.

Куда отправить письмо Деду Морозу

Способы отправки:

  1. Через «Почту России»: отправьте письмо по одному из адресов приведенных ниже.
  2. Новогодние почтовые ящики: в парках, торговых центрах и других местах некоторых городов устанавливаются специальные ящики.
  3. Электронная почта: для тех, кто привык к современным технологиям, письмо можно отправить на e-mail: info@pochta-dm.ru.

Адреса Деда Мороза и его коллег:

Адресат Индекс Регион/Область Населенный пункт Адрес
Главный Дед Мороз 162390 Вологодская обл. Великий Устюг Почта Деда Мороза
Московская усадьба Деда Мороза 109472 Москва Кузьминский лес Волгоградский проспект, вл. 168д
Байкальский Дед Мороз 665904 Иркутская обл. Слюдянка а/я «Байкальского Деда Мороза»
Йушто Кугыза 425467 Республика Марий Эл с. Кукнур -
Кыш Бабай 422035 Республика Татарстан с. Яна Кырлай ул. Центральная, д. 6
Лапландский Дед Мороз 184506 Мурманская обл. Мончегорск Лапландский заповедник, пер. Зеленый, д. 8
Паккайне 186000 Республика Карелия Олонец ул. 30-летия Победы, д. 8
Сагаан Убгэн 670045 Республика Бурятия Улан-Удэ мкр. Верхняя Березовка, д. 17Б, Этнографический музей
Сосновоборский Мороз Добродеевич 188541 Ленинградская обл. Сосновый Бор пр. Героев, д. 78
Талвиукко 186130 Республика Карелия Пряжинский район, пос. Чална -
Тол Бабай 427070 Удмуртская Республика с. Шаркан ул. Свободы, д. 9
Урал Мороз 642002 Свердловская обл. Сысертский район, пос. Арамиль ул. Парк Сказов, д. 1
Хель Мучи 427070 Чувашская Республика д. Кшауши ул. Народных промыслов, этнокомплекс «Ясна»
Чысхаан 678733 Республика Саха (Якутия) с. Оймякон ул. Светлая, д. 8
Ямал Ири 629007 Ямало-Ненецкий АО Салехард ул. Республики, д. 5
Архангельский Снеговик 163020 Архангельская обл. Архангельск пр. Никольский, д. 29, КЦ «Соломбала-Арт», Почта Снеговика
Девица Метелица 612961 Кировская обл. Вятские Поляны ул. Ленина, д. 31
Костромская Снегурочка 15600 Костромская обл. Кострома ул. Симановского, д. 11
Матушка Зима 165780 Архангельская обл. Ленский район, г. Яренск ул. В. Дубинина, д. 1

Письмо Деду Морозу — это не просто бумажный лист, а маленькая дверца в мир чудес. Доверяя волшебнику свои мечты, вы заряжаетесь праздничным настроением и делаете Новый год чуть волшебнее.

День объятий и писем Деду Морозу — какие праздники отмечают 4 декабря
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