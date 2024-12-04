Письмо Деду Морозу: зачем писать, как оформить и куда отправить

Posted 4 декабря, 06:09
Published 4 декабря, 06:09
Modified 4 декабря, 06:11
Updated 4 декабря, 06:11
Считается, что обычай писать письма Деду Морозу берет начало из славянских обрядов. В сочельник люди записывали желания на бумаге и сжигали их, отправляя мечты прямо в небеса. Позже традиция обрела современный вид: письма стали отправлять на почтовый адрес волшебника.
Влияние на детей и взрослых неоценимо. Для малышей это возможность научиться формулировать мысли, подводить итоги года и анализировать свои поступки. Для взрослых — шанс взглянуть на себя с новой стороны, подвести итоги и ощутить праздничное волшебство.
Обращение
Начните с добрых слов. Например: «Дорогой Дедушка Мороз!» или «Уважаемый волшебник!». Для детей это помогает создать атмосферу доверия, а взрослым — настроиться на новогоднюю сказку.
Рассказ о себе
Если пишет ребенок, можно указать имя, возраст, увлечения и достижения за год. Взрослые могут поделиться своими успехами, целями или трудностями, которые преодолели.
Описание желаний
Благодарность и добрые пожелания
Завершите письмо словами благодарности Деду Морозу, его помощникам и даже Снегурочке. Это не только вежливо, но и создает праздничное настроение.
Дорогой Дедушка Мороз!
Меня зовут Коля, мне 8 лет. Я учусь во 2 классе, люблю рисовать и собирать конструкторы. В этом году я старался хорошо себя вести, помогал бабушке на даче и выучил несколько стихов.
На Новый год я мечтаю о железной дороге и коробке с красками, чтобы рисовать пейзажи.
Спасибо тебе за чудеса и радость! Желаю тебе здоровья и тепла в твоем доме. Пусть Снегурочка тоже улыбается весь год!
С любовью, Коля.
Уважаемый Дедушка Мороз!
Меня зовут Ольга, мне 35 лет, я живу в Санкт-Петербурге. Новый год для меня всегда был временем тепла и радости, несмотря на трудности уходящего года.
Я хочу поблагодарить тебя за все, что у меня уже есть: семью, здоровье и уютный дом. В следующем году я мечтаю обрести вдохновение для новых свершений и научиться больше радоваться мелочам.
Пожалуйста, помоги мне встретить Новый год с легким сердцем и добрыми мыслями. Желаю тебе здоровья, радости и веселых праздников с твоими помощниками.
С уважением, Ольга.
Чтобы письмо стало настоящим новогодним произведением, добавьте праздничного оформления:
Оформление добавит волшебства, а Деду Морозу будет приятно получить красиво оформленное послание.
Идеальным временем для написания письма считается начало декабря. Это дает гарантию, что оно дойдет до адресата вовремя. 4 декабря отмечается День написания писем Деду Морозу, что делает эту дату особенно подходящей. Об этой особенности жителям Новосибирска напомнила Почта России.
Если вы отправляете письмо почтой, учтите время доставки:
|Адресат
|Индекс
|Регион/Область
|Населенный пункт
|Адрес
|Главный Дед Мороз
|162390
|Вологодская обл.
|Великий Устюг
|Почта Деда Мороза
|Московская усадьба Деда Мороза
|109472
|Москва
|Кузьминский лес
|Волгоградский проспект, вл. 168д
|Байкальский Дед Мороз
|665904
|Иркутская обл.
|Слюдянка
|а/я «Байкальского Деда Мороза»
|Йушто Кугыза
|425467
|Республика Марий Эл
|с. Кукнур
|-
|Кыш Бабай
|422035
|Республика Татарстан
|с. Яна Кырлай
|ул. Центральная, д. 6
|Лапландский Дед Мороз
|184506
|Мурманская обл.
|Мончегорск
|Лапландский заповедник, пер. Зеленый, д. 8
|Паккайне
|186000
|Республика Карелия
|Олонец
|ул. 30-летия Победы, д. 8
|Сагаан Убгэн
|670045
|Республика Бурятия
|Улан-Удэ
|мкр. Верхняя Березовка, д. 17Б, Этнографический музей
|Сосновоборский Мороз Добродеевич
|188541
|Ленинградская обл.
|Сосновый Бор
|пр. Героев, д. 78
|Талвиукко
|186130
|Республика Карелия
|Пряжинский район, пос. Чална
|-
|Тол Бабай
|427070
|Удмуртская Республика
|с. Шаркан
|ул. Свободы, д. 9
|Урал Мороз
|642002
|Свердловская обл.
|Сысертский район, пос. Арамиль
|ул. Парк Сказов, д. 1
|Хель Мучи
|427070
|Чувашская Республика
|д. Кшауши
|ул. Народных промыслов, этнокомплекс «Ясна»
|Чысхаан
|678733
|Республика Саха (Якутия)
|с. Оймякон
|ул. Светлая, д. 8
|Ямал Ири
|629007
|Ямало-Ненецкий АО
|Салехард
|ул. Республики, д. 5
|Архангельский Снеговик
|163020
|Архангельская обл.
|Архангельск
|пр. Никольский, д. 29, КЦ «Соломбала-Арт», Почта Снеговика
|Девица Метелица
|612961
|Кировская обл.
|Вятские Поляны
|ул. Ленина, д. 31
|Костромская Снегурочка
|15600
|Костромская обл.
|Кострома
|ул. Симановского, д. 11
|Матушка Зима
|165780
|Архангельская обл.
|Ленский район, г. Яренск
|ул. В. Дубинина, д. 1
Письмо Деду Морозу — это не просто бумажный лист, а маленькая дверца в мир чудес. Доверяя волшебнику свои мечты, вы заряжаетесь праздничным настроением и делаете Новый год чуть волшебнее.