atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 05:46

Published 4 декабря, 05:46

Modified 4 декабря, 05:48

Updated 4 декабря, 05:48

Заправка сгорела

Под Новосибирском возбудили дело после взрыва на автозаправке

4 декабря 2024, 05:46
Фото: 1MI. Заправка сгорела
Дело возбудили после происшествия с горящей заправкой в Новосибирской области, сообщили в прокуратуре и СКР.

Все случилось 2 декабря в Искитиме. В тот день загорелась автозаправка во время переливания топлива из бензовоза.

Сначала произошел мгновенный хлопок, а затем огонь стремительно распространялся. В происшествии пострадали два человека: оператор АЗС и водитель. У них диагностировали ожоги.

Проверка показала, что во время перекачки нефтепродуктов, сотрудник был без спецодежды и нарушалась техника безопасности. Возбуждено дело. Его расследование контролирует глава СК Александр Бастрыкин.

Также в Новосибирске осудили лжегазовщиков: их признали виновными во взрыве газа в доме. По их вине погибли 15 человек.

Мигранты толпой набросились на новосибирца — нападение проверит Бастрыкин
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожар на АЗС потушили под НовосибирскомЖители пятиэтажки едва не погибли в страшном пожаре — фотоАвтомобили для тушения пожаров переданы в районы Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Искитим#Дело#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика