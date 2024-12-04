Под Новосибирском возбудили дело после взрыва на автозаправке

Posted 4 декабря, 05:46
Published 4 декабря, 05:46
Modified 4 декабря, 05:48
Updated 4 декабря, 05:48
Все случилось 2 декабря в Искитиме. В тот день загорелась автозаправка во время переливания топлива из бензовоза.
Сначала произошел мгновенный хлопок, а затем огонь стремительно распространялся. В происшествии пострадали два человека: оператор АЗС и водитель. У них диагностировали ожоги.
Проверка показала, что во время перекачки нефтепродуктов, сотрудник был без спецодежды и нарушалась техника безопасности. Возбуждено дело. Его расследование контролирует глава СК Александр Бастрыкин.
Также в Новосибирске осудили лжегазовщиков: их признали виновными во взрыве газа в доме. По их вине погибли 15 человек.