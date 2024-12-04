Самую милую шиншиллу нашли в Новосибирске — как она выглядит

Posted 4 декабря, 09:21
Published 4 декабря, 09:21
Modified 4 декабря, 09:23
Updated 4 декабря, 09:23
Красивый котенок продается в областной столице. Кошечка британской породы. Она будет радовать нового хозяева своей милотой и нежностью.
Отдает шиншиллу питомник. Доставить ее могут в любой город. За нее просят 150 тысяч рублей. Объявление опубликовали всего пару дней назад и оно набрало уже почти две сотни просмотров.
Еще в Новосибирске продается кошка в шубе цвета голубое золото. Продавец описывает ее так: «милейшее создание в набивной шубкe». Она стоит 60 тысяч рублей. Это не единственные необычные питомцы, которые ищут свой дом. Среди таких есть и кошка-обнимашка.