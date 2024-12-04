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Posted 4 декабря, 09:21

Published 4 декабря, 09:21

Modified 4 декабря, 09:23

Updated 4 декабря, 09:23

В Новосибирске продают самую милую шиншиллу за 150 тысяч

Самую милую шиншиллу нашли в Новосибирске — как она выглядит

4 декабря 2024, 09:21
Фото: Авито.

В Новосибирске продают самую милую шиншиллу за 150 тысяч

В Новосибирске выставлена на продажу самая милая кошечка: на одном из сайтов показали, как она выглядит.

Красивый котенок продается в областной столице. Кошечка британской породы. Она будет радовать нового хозяева своей милотой и нежностью.

Отдает шиншиллу питомник. Доставить ее могут в любой город. За нее просят 150 тысяч рублей. Объявление опубликовали всего пару дней назад и оно набрало уже почти две сотни просмотров.

Еще в Новосибирске продается кошка в шубе цвета голубое золото. Продавец описывает ее так: «милейшее создание в набивной шубкe». Она стоит 60 тысяч рублей. Это не единственные необычные питомцы, которые ищут свой дом. Среди таких есть и кошка-обнимашка.

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