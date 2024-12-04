Ставка на электротранспорт: что мешает развитию пассажирских перевозок в Новосибирске

Posted 4 декабря, 10:17
Published 4 декабря, 10:17
Modified 4 декабря, 10:19
Updated 4 декабря, 10:19
В Новосибирске в 2024 году всерьез взялись за обновление парка муниципальных троллейбусов и трамваев. Ситуация в отрасли складывалась критическая. К 2023 году износ трамвайного парка достигал 80%, списывать в утиль необходимо было половину троллейбусов. Но начиная с 2022 года муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) получило 258 новых низкопольных троллейбусов с автономным ходом «Горожанин».
До конца текущего года на линию выйдет 20 модернизированных трамвайных вагонов. На совместном российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь» на восстановленную старую ходовую часть корпус современной модели Т-701. В результате бюджет серьезно экономит — вместо 90 млн рублей, которые пришлось бы потратить на покупку нового трамвая, такой вагон обходится в два раза дешевле.
Как заявил летом 2024 года занимавший тогда должность вице-мэра Новосибирска Олег Клемешов, город делает ставку на развитие электротранспорта. У него есть ряд преимуществ: отсутствуют вредные выбросы в городскую атмосферу, низкий уровень шума, трамваи и троллейбусы дешевле в эксплуатации и обслуживании, чем автобусы с двигателем внутреннего сгорания.
На текущий момент троллейбусные маршруты обслуживают 309 машин, до конца года городской трамвайный парк вырастет до 112 единиц.
«В настоящее время потребности троллейбусного парка закрыты на 70 процентов, 11 маршрутов из 14 переведены на новый подвижной состав. Из них 10 маршрутов удлинены, серьезно изменили схему движения. Они заходят в новые жилмассивы за счет плечей увеличенного автономного хода. Фактически, мы получили серьезную эволюцию транспортной схемы города и качества обслуживания пассажиров», — говорит заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.
Использование троллейбусов с автономным ходом позволило заметно увеличить количество пассажиров, которые пользуются электротранспортом. Если в 2023 году прирост по сравнению в прошлым годом составил около 1,5%, то по итогам только 10 месяцев 2024 года зафиксирован рост более чем на 3%.
Именно троллейбусу, как считает мэрия, отводится ключевая роль развитии сети городского транспорта в Новосибирске. С одной стороны уже существует обширная контактная сеть. С другой — наличие машин с автономным ходом позволяет наращивать протяженность линий без затрат на строительство новых фрагментов сети.
«Новосибирск может спасти развития трамвайная сеть», — уточнил член общественного экспертного совета при мэрии Алексей Мазур.
По его словам, с точки зрения количества перевезенных пассажиров, троллейбус и автобус примерно равны. Они идут по одним и тем же дорогам, одинаково стоят в пробках. А увеличение количества выделенных полос для общественного транспорта на городских дорогах выглядит проблематично, поскольку такая политика ведет к конфликту с автомобилистами.
«Трамвай, идущий по обособленным путям, за одно и то же время перевезет больше пассажиров, поскольку не встречает препятствий по ходу движения. Кроме того, в сцепку можно ставить два или три вагона, что значительно увеличивает провозную способность», — подчеркивает Мазур.
Однако, для развития трамвая в первую очередь необходимо масштабное строительство новых линий. Но денег в городском бюджете на это не запланировано. Власти осторожно говорят о планах по прокладке рельсов к жилмассивам Радуга Сибири, Плющихинский и перспективному микрорайону Клюквенный. Но не названы даже сроки начала работы над проектной документацией.
Не ясны и перспективы дальнейшего обновления парка городского электротранспорта.
«В настоящее время мероприятия по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта в городе Новосибирске в 2025–2027 годах и источники их финансирования не определены», — сообщили редакции Atas.Info в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Кроме того, уже сегодня рост количества трамваев и троллейбусов в сочетании с увеличением протяженности троллейбусных маршрутов привел к увеличению дефицита кадров в ГЭТ. По информации Дептранса, укомплектованность водителями троллейбусов составляет 68%, трамваев — 72%. Открытыми остаются 230 вакансий водителей троллейбуса и 55 — водителей трамвая.
При этом среднемесячная заработная плата после вычета налогов водителей троллейбусов за 10 месяцев 2024 года составила 104 709 ₽, водителей трамвая — 81 558 руб.
Как сообщил Михаил Никулин, ГЭТ запустил подготовку водителей электротрнаспорта за свой счет, но поток желающих получить новую профессию пока не велик.