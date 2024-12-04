Ставка на электротранспорт: что мешает развитию пассажирских перевозок в Новосибирске

Однако, для развития трамвая в первую очередь необходимо масштабное строительство новых линий. Но денег в городском бюджете на это не запланировано. Власти осторожно говорят о планах по прокладке рельсов к жилмассивам Радуга Сибири, Плющихинский и перспективному микрорайону Клюквенный. Но не названы даже сроки начала работы над проектной документацией.