Топ самых маленьких квартир в Новосибирске — как можно ужиться на 10 квадратах

Posted 4 декабря, 09:33
Published 4 декабря, 09:33
Modified 4 декабря, 09:35
Updated 4 декабря, 09:35
В Первомайском районе продается квартира-студия. Здание стоит на улице Шукшина. На деле это комната в общежитии. В самом жилище есть где помыться: и туалет и ванная. Также имеется балкон.
Хозяин оставит новому владельцу мебель, а именно кухню, шкаф и спальное место. Также там будет стоять холодильник и стиральная машина. В квартире выполнен свежий ремонт. Всего она имеет площадь 14 квадратов. Расположена она на 2 из 3 этаже. За недвижимость просят 1 470 000 рублей.
Комната расположена в доме на улице Вертковская на 3 из 5 этаже. Рядом с жильем есть метро «площадь Маркса». Как указал продавец в объявлении, это семейное общежитие на 4 комнаты.
Туалет и ванная общие, но соседей называют спокойными. Также имеется лоджия. Площадь у квартиры-студии 11 квадратов. Просят за недвижимость 1 350 000 рублей.
В Кировском районе продают мини-квартиру, которая имеет площадь 13,8 квадратов. Дом находится на улице Герцена, что в Северо-Чемском жилмассиве, в пешей доступности к реке Обь. Вблизи него развитая инфраструктура.
Жилье расположено на 2 из 3 этаже. Там есть свой санузел, ванная. Выполнен косметический ремонт. Из мебели хозяину останется кухня, спальное место, из техники — холодильник. Просят за недвижимость 1 650 000 рублей.