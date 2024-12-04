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Posted 4 декабря, 09:33

Published 4 декабря, 09:33

Modified 4 декабря, 09:35

Updated 4 декабря, 09:35

Квартиры очень маленькие

Топ самых маленьких квартир в Новосибирске — как можно ужиться на 10 квадратах

4 декабря 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney. Квартиры очень маленькие

В Новосибирске нашли самые маленькие квартиры

В Новосибирске выставлены на продажу мини-квартиры: Atas.info изучил рынок недвижимости.

Комната со свежим ремонтом

В Первомайском районе продается квартира-студия. Здание стоит на улице Шукшина. На деле это комната в общежитии. В самом жилище есть где помыться: и туалет и ванная. Также имеется балкон.

Хозяин оставит новому владельцу мебель, а именно кухню, шкаф и спальное место. Также там будет стоять холодильник и стиральная машина. В квартире выполнен свежий ремонт. Всего она имеет площадь 14 квадратов. Расположена она на 2 из 3 этаже. За недвижимость просят 1 470 000 рублей.

Квартира выглядит уютноКвартира выглядит уютно
Квартира выглядит уютно Квартира выглядит уютно
Квартира выглядит уютно Квартира выглядит уютно
Квартира выглядит уютно Квартира выглядит уютно
Квартира выглядит уютно Квартира выглядит уютно
Квартира выглядит уютно. Фото: Авито

Мини-комната у метро

Комната расположена в доме на улице Вертковская на 3 из 5 этаже. Рядом с жильем есть метро «площадь Маркса». Как указал продавец в объявлении, это семейное общежитие на 4 комнаты.

Туалет и ванная общие, но соседей называют спокойными. Также имеется лоджия. Площадь у квартиры-студии 11 квадратов. Просят за недвижимость 1 350 000 рублей.

В комнате не современный ремонтВ комнате не современный ремонт

Квартира не в общежитии

В Кировском районе продают мини-квартиру, которая имеет площадь 13,8 квадратов. Дом находится на улице Герцена, что в Северо-Чемском жилмассиве, в пешей доступности к реке Обь. Вблизи него развитая инфраструктура.

Жилье расположено на 2 из 3 этаже. Там есть свой санузел, ванная. Выполнен косметический ремонт. Из мебели хозяину останется кухня, спальное место, из техники — холодильник. Просят за недвижимость 1 650 000 рублей.

Квартира маленькаяКвартира маленькая
Квартира маленькаяКвартира маленькая
Квартира маленькаяКвартира маленькая
Квартира маленькаяКвартира маленькая
Квартира маленькая. Фото: Авито
Стало известно, какие квартиры наиболее популярны в новостройках Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Продажа#Недвижимость#Жилье#Квартира
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