Топ самых маленьких квартир в Новосибирске — как можно ужиться на 10 квадратах

Хозяин оставит новому владельцу мебель, а именно кухню, шкаф и спальное место. Также там будет стоять холодильник и стиральная машина. В квартире выполнен свежий ремонт. Всего она имеет площадь 14 квадратов. Расположена она на 2 из 3 этаже. За недвижимость просят 1 470 000 рублей.