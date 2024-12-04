Угроза теракта в новосибирской школе: новые подробности

Информацию передали в правоохранительные органы, к гимназии прибыли сотрудники Росгвардии и ОМОН, которые организовали эвакуацию. Ученики и преподаватели покидали здание, не забирая личные вещи. Всего эвакуировали 278 человек. Очевидцы отмечают, что педагогический состав действовал четко и слаженно. Один из родителей прокомментировал ситуацию.