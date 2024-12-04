Угроза теракта в новосибирской школе: новые подробности

Posted 4 декабря, 11:56
Published 4 декабря, 11:56
Modified 4 декабря, 11:58
Updated 4 декабря, 11:58
По данным, предоставленным Telegram-каналом Mash Siberia, первое сообщение об угрозе поступило в школьный чат, когда ученики занимались во вторую смену в здании на улице Линейной. Неизвестный сообщил о готовящемся вооруженном нападении. Преподаватель биологии, получивший сообщение, немедленно уведомил администрацию.
Социальные педагоги обошли классы, проинформировав учителей и учеников о необходимости запереть двери, выключить свет и не покидать помещения. Ученики начали баррикадировать двери партами. Маленьких детей из начальных классов отвели в детский сад неподалеку.
Информацию передали в правоохранительные органы, к гимназии прибыли сотрудники Росгвардии и ОМОН, которые организовали эвакуацию. Ученики и преподаватели покидали здание, не забирая личные вещи. Всего эвакуировали 278 человек. Очевидцы отмечают, что педагогический состав действовал четко и слаженно. Один из родителей прокомментировал ситуацию.
«Спасибо учителям за работу. Они не паниковали, не суетилсь. Слава богу, ложная тревога. Но она показала, как педагоги могут действовать в экстренной ситуации», — прокомментировал один из родителей.
После завершения эвакуации началась проверка зданий. В ходе обследования, проведенного кинологами с собаками, взрывных устройств не обнаружили. Спецслужбы продолжают работать над установлением отправителя сообщения.
Школьники, присутствовавшие в здании, позже делились эмоциями с журналистами. Один из старшеклассников рассказал:
«Мы сидели на уроке физкультуры. Вдруг учитель говорит: „Закрывайте двери, свет выключите“. Все сначала не понимали, что происходит. Потом пришло сообщение о теракте. Мы спрятались под парты, забаррикадировались. Потом началась эвакуация».
В это время чаты родительских групп рассылались сообщения с просьбой не отправлять детей в гимназию. Многие родители, узнав о ситуации, спешили к школе, чтобы забрать детей.
В то время директор гимназии №9 Наталья Загорулько в беседе с журналистами заявила, что ситуация штатная.
«У нас всё хорошо. Мы не можем не эвакуировать детей. Это стандартная процедура», — пояснила глава учреждения.
Гимназию оставили под охраной. Правоохранительные органы занялись выяснением источника угрозы. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил благодарность сотрудникам гимназии за чёткие действия и выдержку:
«Педагоги приняли все необходимые меры по укрытию детей. Благодарю коллектив гимназии за слаженные действия в опасной ситуации».
На данный момент угрозы безопасности учащихся и персонала гимназии не обнаружено. Следственные органы продолжают поиск отправителя угрозы, чьи действия квалифицируются как уголовно наказуемое преступление.
Этот случай вызвал всплеск общественного внимания, особенно учитывая участившиеся в последние месяцы ложные сообщения о минировании. В октябре аналогичная эвакуация проводилась в Доме культуры железнодорожников.