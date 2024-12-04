В Минстрое пообещали россиянам снижение цен на новостройки

Posted 4 декабря, 04:00
Published 4 декабря, 04:00
Modified 4 декабря, 04:00
Updated 4 декабря, 04:00
Министр строительства Российской Федерации Ирек Файзуллин прогнозирует значительное снижение цен на новостройки в стране.
По информации, предоставленной министром, 60% квартир в новых домах остаются невостребованными. В октябре продажи жилья в Москве упали на 46% по сравнению с прошлым годом, а в Санкт-Петербурге — на 51%.
Кроме того, отмечается, что разрыв в ценах между новостройками и вторичным жильём продолжает увеличиваться, пишет ИА RuNews24.ru.
Согласно данным Центрального банка РФ, на данный момент этот разрыв составляет от 54 до 57%. В то время как по итогам четвёртого квартала прошлого года разница между новыми и готовыми квартирами достигала 44%.