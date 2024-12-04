atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 04:00

Published 4 декабря, 04:00

Modified 4 декабря, 04:00

Updated 4 декабря, 04:00

В Минстрое пообещали россиянам снижение цен на новостройки

4 декабря 2024, 04:00
Средняя стоимость предложения составляет 188 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как покупатели готовы платить только 169 тысяч. В результате ситуация указывает на перенасыщенность первичного рынка, и падение цен представляется неизбежным.

Министр строительства Российской Федерации Ирек Файзуллин прогнозирует значительное снижение цен на новостройки в стране.

По информации, предоставленной министром, 60% квартир в новых домах остаются невостребованными. В октябре продажи жилья в Москве упали на 46% по сравнению с прошлым годом, а в Санкт-Петербурге — на 51%.

Кроме того, отмечается, что разрыв в ценах между новостройками и вторичным жильём продолжает увеличиваться, пишет ИА RuNews24.ru.

Согласно данным Центрального банка РФ, на данный момент этот разрыв составляет от 54 до 57%. В то время как по итогам четвёртого квартала прошлого года разница между новыми и готовыми квартирами достигала 44%.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика