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Posted 4 декабря, 04:30

Published 4 декабря, 04:30

Modified 4 декабря, 04:32

Updated 4 декабря, 04:32

В регионе метель

В Новосибирск не могут долететь самолеты — в чем причина

4 декабря 2024, 04:30
Фото: atas.info. В регионе метель

В Новосибирск не могут вовремя долететь восемь самолетов из-за снегопада

Самолеты не смогли вовремя долететь до Новосибирска: стала известна причина.

Авиаинциденты зафиксированы 4 декабря. Самолеты из разных регионов, включая Магадана, Кызыла и Благовещенска не смогли вовремя прилететь в Новосибирск.

Всего фиксируют восемь задержек, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Толмачево. Причиной этому стала непогода. В регионе наблюдается снегопад.

Известно, что два рейса уже приземлились. По времени задержка остальных составляет от пары минут до нескольких часов. На прошлой недели самолеты не могли долететь до точки назначения из-за метели. Также в новосибирском аэропорту произошла давка на паспортном контроле.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Задержка
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