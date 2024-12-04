В Новосибирск пришли морозы до -51 — когда такое было

Posted 4 декабря, 02:35
Published 4 декабря, 02:35
Modified 4 декабря, 02:37
Updated 4 декабря, 02:37
Самый мороз был в прошлом веке. Тогда похолодало до -51. Произошло это в 1915 году. Об этом говорят данные pogodaiklimat.
Однако в современности новосибирцы такие морозы уже не припомнят. Максимально столбик термометра показывает -45 зимой в некоторых районах. Средняя температура составляет -15…-25 — так холодает в январе. Сильнее всего морозы приходят в феврале.
Однако в 2024 и 2025 годах синоптики не обещают сильных морозов. По предварительным данным, до -30 может похолодать перед Новым годом: такая температура сохранится пару дней в ночное время. Днем же ожидается -17.