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Posted 4 декабря, 02:35

Published 4 декабря, 02:35

Modified 4 декабря, 02:37

Updated 4 декабря, 02:37

Морозно было давно

В Новосибирск пришли морозы до -51 — когда такое было

4 декабря 2024, 02:35
Фото: atas.info. Морозно было давно

В Новосибирске 109 лет назад пришли морозы до -51

В Новосибирске рассказали, в каком году похолодало до -51: данные взяты из архива сервиса.

Самый мороз был в прошлом веке. Тогда похолодало до -51. Произошло это в 1915 году. Об этом говорят данные pogodaiklimat.

Однако в современности новосибирцы такие морозы уже не припомнят. Максимально столбик термометра показывает -45 зимой в некоторых районах. Средняя температура составляет -15…-25 — так холодает в январе. Сильнее всего морозы приходят в феврале.

Однако в 2024 и 2025 годах синоптики не обещают сильных морозов. По предварительным данным, до -30 может похолодать перед Новым годом: такая температура сохранится пару дней в ночное время. Днем же ожидается -17.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Зима#Мороз#Холод
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