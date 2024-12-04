atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 03:47

Published 4 декабря, 03:47

Modified 4 декабря, 04:14

Updated 4 декабря, 04:14

Отопления нет

В Новосибирске крупная коммунальная авария оставила без отопления десятки домов

4 декабря 2024, 03:47
Фото: 1MI. Отопления нет
В Новосибирске случилась очередная крупная авария из-за которой жители домов остались без тепла, о чем информировали в МЧС.

Все произошло вечером 3 декабря в Кировском районе. По данным МЧС, без отопления остались 48 домов, а также семь важных объектов. Случилось это из-за аварии на теплосетях.

Сделать все работы планировалось до 6 утра 4 декабря, однако вовремя справиться с этим не получилось: был найден еще один дефект. Завершить ремонт намерены до 12 часов сегодняшнего дня.

А вот карта отключений Новосибирска дает другие данные. Отопление на районе отключили в 6:30 утра 4 числа. Его планируют восстановить лишь к 5 утра 5 декабря. Дефект был найден на улице Петухова.

Массовое отключение отопления в Новосибирске: жители более 160 домов замерзают
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура Новосибирска потребовала восстановить нормальное отопление в городеВ Новосибирске из-за прорыва сети без отопления остались десятки домовВ Новосибирской области 17 тысяч человек остались без отопления из-за аварииЖителям Новосибирска вернули отопление после коммунальной аварии
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#Коммунальная авария#Дома
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика