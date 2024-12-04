В Новосибирске крупная коммунальная авария оставила без отопления десятки домов

Posted 4 декабря, 03:47
Published 4 декабря, 03:47
Modified 4 декабря, 04:14
Updated 4 декабря, 04:14
Все произошло вечером 3 декабря в Кировском районе. По данным МЧС, без отопления остались 48 домов, а также семь важных объектов. Случилось это из-за аварии на теплосетях.
Сделать все работы планировалось до 6 утра 4 декабря, однако вовремя справиться с этим не получилось: был найден еще один дефект. Завершить ремонт намерены до 12 часов сегодняшнего дня.
А вот карта отключений Новосибирска дает другие данные. Отопление на районе отключили в 6:30 утра 4 числа. Его планируют восстановить лишь к 5 утра 5 декабря. Дефект был найден на улице Петухова.