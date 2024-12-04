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Posted 4 декабря, 07:20

Published 4 декабря, 07:20

Modified 4 декабря, 07:32

Updated 4 декабря, 07:32

В Новосибирске мать осудили за истязание собственного ребенка

В Новосибирске мать осудили за истязание собственного ребенка

4 декабря 2024, 07:20
Фото: 1MI.
Суд признал вину женщины, которая систематически избивала свою полуторагодовалую дочь. По информации Следственного комитета Новосибирской области.

Женщина с гражданством Республики Узбекистан была признана виновной по статье об истязании. Следствие собрало доказательства того, что маленькая дочь подсудимой регулярно подвергалась побоям за малейшее непослушание.

В августе 2021 года ребенок скончался. Мать похоронила девочку самостоятельно, не обратившись в медучреждения.

Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы.

Ранее в Новосибирске помощь хирурга потребовалась мальчику, которого жестоко избил отчим.

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