В Новосибирске мать осудили за истязание собственного ребенка

Posted 4 декабря, 07:20
Published 4 декабря, 07:20
Modified 4 декабря, 07:32
Updated 4 декабря, 07:32
Женщина с гражданством Республики Узбекистан была признана виновной по статье об истязании. Следствие собрало доказательства того, что маленькая дочь подсудимой регулярно подвергалась побоям за малейшее непослушание.
В августе 2021 года ребенок скончался. Мать похоронила девочку самостоятельно, не обратившись в медучреждения.
Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы.
Ранее в Новосибирске помощь хирурга потребовалась мальчику, которого жестоко избил отчим.