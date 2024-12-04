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Posted 4 декабря, 01:30

Published 4 декабря, 01:30

Modified 4 декабря, 01:32

Updated 4 декабря, 01:32

В метро стоит проехать 35 рублей

В Новосибирске поднимут стоимость проезда — когда и на сколько

4 декабря 2024, 01:30
Фото: atas.info. В метро стоит проехать 35 рублей

В Новосибирске стоимость проезда могут поднять после 23 декабря

В Новосибирске обсуждается вопрос поднятия стоимости разовой поездки на транспорте в декабре 2024, подробности дали в мэрии.

Дептранс уже обратился с вопросом о пересмотре тарифов на проезд в общем транспорте. Для этого должна пройти экономическая экспертиза. По ее результатам можно принять решение.

Есть вероятность, что цены за проезд поднимут после 23 декабря, как и ежегодно, передает Om1 Новосибирск. Сейчас стоимость проезда составляет 35 рублей.

Тем временем тарифы на поездку в метро считаются одними из самых дешевых в России. Дороже всего придется заплатить за одну поездку в Москве и Санкт-Петербурге. Там с вас возьмут 70 рублей. В городах поменьше пассажиры платят от 38 до 42 рублей.

Транспортная реформа в Новосибирске: когда автобусы станут комфортными
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Цены#Стоимость#Общественный транспорт#Проезд
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