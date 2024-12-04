В Новосибирске поднимут стоимость проезда — когда и на сколько

Posted 4 декабря, 01:30
Published 4 декабря, 01:30
Modified 4 декабря, 01:32
Updated 4 декабря, 01:32
Дептранс уже обратился с вопросом о пересмотре тарифов на проезд в общем транспорте. Для этого должна пройти экономическая экспертиза. По ее результатам можно принять решение.
Есть вероятность, что цены за проезд поднимут после 23 декабря, как и ежегодно, передает Om1 Новосибирск. Сейчас стоимость проезда составляет 35 рублей.
Тем временем тарифы на поездку в метро считаются одними из самых дешевых в России. Дороже всего придется заплатить за одну поездку в Москве и Санкт-Петербурге. Там с вас возьмут 70 рублей. В городах поменьше пассажиры платят от 38 до 42 рублей.