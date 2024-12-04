В Новосибирске поднимут стоимость проезда — когда и на сколько

Тем временем тарифы на поездку в метро считаются одними из самых дешевых в России. Дороже всего придется заплатить за одну поездку в Москве и Санкт-Петербурге. Там с вас возьмут 70 рублей. В городах поменьше пассажиры платят от 38 до 42 рублей.