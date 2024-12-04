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Posted 4 декабря, 10:16

Published 4 декабря, 10:16

Modified 4 декабря, 10:18

Updated 4 декабря, 10:18

Правобережная развязка состоит из трех съездов

В Новосибирске полностью открыто движение на правобережной развязке четвертого моста

4 декабря 2024, 10:16
Фото: t.me/vis_group. Правобережная развязка состоит из трех съездов
На площади Будагова сняты все ограничения для автомобилистов, сообщили в группе ВИС.

Запущено автомобильное движение на третьем съезде транспортной правобережной развязки строящегося моста через Обь. Таким образом, сообщили в пресс-службе группы ВИС, завершены все работы на транспортном узле, который включает в себя три съезда, реконструированный путепровод на улице Зыряновской и тоннельные пешеходные переходы, ведущие на Михайловскую набережную.

Что касается развязки на левом берегу, у которой по проекту должно быть 25 съездов, то сроки сдачи ее в эксплуатацию туманны. В ноябре текущего года мэрия продлила разрешение на ее строительство до декабря 2025 года. На этот же срок ранее было продлено разрешение на возведение самого мостового перехода.

Однако скептики считают, что все работы на мосту до конца следующего года завершить не удастся.

Строительство моста ведет дочерняя структура ГК ВИС — ООО «Сибирская концессионная компания» в рамках концессионного соглашения с правительством Новосибирской области. По первоначальным планам объект должны были сдать в эксплуатацию в конце 2022 года.

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#Новосибирск#Группа ВИС#Сдача в эксплуатацию#Развязка#Правый берег
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