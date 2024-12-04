В Новосибирске полностью открыто движение на правобережной развязке четвертого моста

Что касается развязки на левом берегу, у которой по проекту должно быть 25 съездов, то сроки сдачи ее в эксплуатацию туманны. В ноябре текущего года мэрия продлила разрешение на ее строительство до декабря 2025 года. На этот же срок ранее было продлено разрешение на возведение самого мостового перехода.