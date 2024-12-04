В Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

Posted 4 декабря, 02:05
Published 4 декабря, 02:05
Modified 4 декабря, 02:07
Updated 4 декабря, 02:07
В регионе стали чаще болеть ОРВИ. Этот показатель увеличился на 3,4% всего за одну неделю в период с 25 ноября по 1 декабря.
Также растет и заболеваемость COVID-19. Им заболели на 7,4% больше людей, чем за предыдущую неделю, о чем говорят данные сайта объясняем.рф. А вот случаев гриппа на территории области не выявлено.
Тем временем по НСО частично закрыты десятки школ и детских садов на карантин. Во многих классах и группах отмечали рост заболеваемости ОРВИ. Недавно сообщалось, что в новосибирских больницах нет мест для больных с пневмонией, однако на деле ситуация оказалась другой.