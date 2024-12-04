В Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

Тем временем по НСО частично закрыты десятки школ и детских садов на карантин. Во многих классах и группах отмечали рост заболеваемости ОРВИ. Недавно сообщалось, что в новосибирских больницах нет мест для больных с пневмонией, однако на деле ситуация оказалась другой.