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Posted 4 декабря, 03:19

Published 4 декабря, 03:19

Modified 4 декабря, 03:21

Updated 4 декабря, 03:21

Рождаемость ниже

В Новосибирской области зафиксирована естественная убыль населения

4 декабря 2024, 03:19
Фото: 1MI. Рождаемость ниже

Смертность превысила рождаемость в Новосибирской области

Сколько малышей родилось в ноябре 2024 года рассказал ЗАГС.

В ноябре на свет появились 1872 младенца. За 11 месяцев родились 22922 малыша. За это же время смертность превысила рождаемость: 2876 людей покинули данный мир в ноябре, а 34275 скончались в 2024 году.

Также в ноябре поженились 1178 семей. С января по ноябрь образовалось 18462 ячейки общества. А вот разводились гораздо меньше пар. В ноябре: 1087, в 2024 году: 11831.

Ранее Росстат опубликовал тревожные данные по демографии. Дело в том, что молодожены женятся, но не стремятся рожать детей. В связи с этим, смертность превышает рождаемость практически каждый месяц. Недавно россияне с эмоциями высказались о налоге на бездетность. Предлагается штрафовать таких людей на 40 тысяч.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Смерть#Статистика#Загс#Рождаемость#Брак
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