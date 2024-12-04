В Новосибирской области зафиксирована естественная убыль населения

Ранее Росстат опубликовал тревожные данные по демографии. Дело в том, что молодожены женятся, но не стремятся рожать детей. В связи с этим, смертность превышает рождаемость практически каждый месяц. Недавно россияне с эмоциями высказались о налоге на бездетность. Предлагается штрафовать таких людей на 40 тысяч.