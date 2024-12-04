В Новосибирской области зафиксирована естественная убыль населения

Posted 4 декабря, 03:19
Published 4 декабря, 03:19
Modified 4 декабря, 03:21
Updated 4 декабря, 03:21
В ноябре на свет появились 1872 младенца. За 11 месяцев родились 22922 малыша. За это же время смертность превысила рождаемость: 2876 людей покинули данный мир в ноябре, а 34275 скончались в 2024 году.
Также в ноябре поженились 1178 семей. С января по ноябрь образовалось 18462 ячейки общества. А вот разводились гораздо меньше пар. В ноябре: 1087, в 2024 году: 11831.
Ранее Росстат опубликовал тревожные данные по демографии. Дело в том, что молодожены женятся, но не стремятся рожать детей. В связи с этим, смертность превышает рождаемость практически каждый месяц. Недавно россияне с эмоциями высказались о налоге на бездетность. Предлагается штрафовать таких людей на 40 тысяч.