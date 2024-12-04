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Posted 4 декабря, 07:03

Published 4 декабря, 07:03

Modified 4 декабря, 07:39

Updated 4 декабря, 07:39

В полиции Новосибирска не хватает сотрудников

В полиции Новосибирска не хватает сотрудников

4 декабря 2024, 07:03
Фото: 1MI.
О нехватке сотрудников в штате сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В новосибирской полиции отмечается серьезный кадровый дефицит. На начало декабря штат неукомплектован на 22,3%. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Проблему нехватки сотрудников решают не только размещением объявлений. Открываются профильные классы в колледже им. Косыгина и новосибирских школах.

Ранее стало известно, какие еще вакансии востребованы в Новосибирске и кому готовы платить от 200 тысяч рублей.

Кому готовы платить в Новосибирске по 110 тысяч — называем вакансии
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