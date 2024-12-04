В полиции Новосибирска не хватает сотрудников

Posted 4 декабря, 07:03
Published 4 декабря, 07:03
Modified 4 декабря, 07:39
Updated 4 декабря, 07:39
В новосибирской полиции отмечается серьезный кадровый дефицит. На начало декабря штат неукомплектован на 22,3%. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Проблему нехватки сотрудников решают не только размещением объявлений. Открываются профильные классы в колледже им. Косыгина и новосибирских школах.
Ранее стало известно, какие еще вакансии востребованы в Новосибирске и кому готовы платить от 200 тысяч рублей.