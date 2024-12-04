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Posted 4 декабря, 10:58

Published 4 декабря, 10:58

Modified 4 декабря, 11:00

Updated 4 декабря, 11:00

К учебным корпусам стянули представителей нескольких силовых структур

В полиции Новосибирска прокомментировали угрозу теракта в школе

4 декабря 2024, 10:58
Фото: 1MI. К учебным корпусам стянули представителей нескольких силовых структур
Днем 4 декабря учеников гимназии № 9 эвакуировали из-за угрозы взрыва.

После проведенной проверки взрывного устройства в учебных корпусах гимназии не обнаружено, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области. Действия спецслужб были вызваны поступившей ранее информацией об угрозе теракта.

Здание гимназии на улице Линейной днем было оцеплено Росгвардией, части учеников велели оставаться в классах, часть школьников вывели на улицу. Эвакуировали часть учеников и из другого учебного корпуса гимназии, который расположен на улице Калинина.

Помещения обследовали бойцы ОМОНа и кинологи с собаками. Сообщение о минировании получил один из педагогов, когда шел первый урок второй смены.

До этого в начале октября объявляли крупную эвакуацию в Доме культуры железнодорожников. Из-за сообщения о минировании на улицу вывели всех сотрудников и посетителей учреждения культуры.

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#Новосибирск#Школа#Полиция#Теракт#Минирование
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