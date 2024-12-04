В полиции Новосибирска прокомментировали угрозу теракта в школе

Posted 4 декабря, 10:58
Published 4 декабря, 10:58
Modified 4 декабря, 11:00
Updated 4 декабря, 11:00
После проведенной проверки взрывного устройства в учебных корпусах гимназии не обнаружено, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области. Действия спецслужб были вызваны поступившей ранее информацией об угрозе теракта.
Здание гимназии на улице Линейной днем было оцеплено Росгвардией, части учеников велели оставаться в классах, часть школьников вывели на улицу. Эвакуировали часть учеников и из другого учебного корпуса гимназии, который расположен на улице Калинина.
Помещения обследовали бойцы ОМОНа и кинологи с собаками. Сообщение о минировании получил один из педагогов, когда шел первый урок второй смены.
До этого в начале октября объявляли крупную эвакуацию в Доме культуры железнодорожников. Из-за сообщения о минировании на улицу вывели всех сотрудников и посетителей учреждения культуры.