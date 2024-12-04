atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 06:37

Published 4 декабря, 06:37

Modified 4 декабря, 06:39

Updated 4 декабря, 06:39

Энергетики считают отсуствие паспорта готовности простой формальностью

В СГК объяснили неготовность Новосибирска к отопительному сезону

4 декабря 2024, 06:37
Фото: t.me/sgk_nsk. Энергетики считают отсуствие паспорта готовности простой формальностью
По мнению энергетиков, паспорта готовности к зиме не более, чем формальность, заявил глава «Сибирской генерирующей компании» в ходе сессии горсовета.

Паспорт готовности к зиме — это просто формальный документ, который учитывает проведение организационных мероприятий при подготовке к отопительному сезону. Его наличие или отсутствие, по мнению руководителя «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Дмитрия Перязева, не сказывается на фактическом положении дел.

«Все процедуры подготовки к отопительному сезону пройдены. Все теплоснабжающие организации к этому подготовились. Безусловно, есть отдельные недочеты, которые Ростехнадзор включил в акт оценки готовности. Прочитав его, я не увидел, что там есть какие-то аховые пункты, которые влияют на надежность теплоснабжения», — заявил Дмитрий Перязев, выступая перед депутатами горсовета Новосибирска.

Все необходимые испытания теплосетевого хозяйства и регламентные работы проведены в срок, добавил глава СГК.

В свою очередь, прокуратура потребовала немедленно устранить все нарушения, мешающие получить паспорт готовности к зиме. Его отсутствие у мегаполиса полпред президента по Сибирскому федеральному округу назвал «негативным историческим прецедентом».

Почему в Новосибирске так много аварий на сетях — удивительный ответ СГК
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 200 домов замерзают — в мэрии рассказали, когда вернут теплоГлава СГК извинился перед новосибирцами за затопленные кипятком квартирыВ СГК за год вложено 17,4 млрд — коммунальный ад в Новосибирске продолжается
#Новосибирск#Отопление#Зима#Готовность#СГК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика