В СГК объяснили неготовность Новосибирска к отопительному сезону

Паспорт готовности к зиме — это просто формальный документ, который учитывает проведение организационных мероприятий при подготовке к отопительному сезону. Его наличие или отсутствие, по мнению руководителя «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Дмитрия Перязева, не сказывается на фактическом положении дел.