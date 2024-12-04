В СГК объяснили неготовность Новосибирска к отопительному сезону

Posted 4 декабря, 06:37
Published 4 декабря, 06:37
Modified 4 декабря, 06:39
Updated 4 декабря, 06:39
Паспорт готовности к зиме — это просто формальный документ, который учитывает проведение организационных мероприятий при подготовке к отопительному сезону. Его наличие или отсутствие, по мнению руководителя «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Дмитрия Перязева, не сказывается на фактическом положении дел.
«Все процедуры подготовки к отопительному сезону пройдены. Все теплоснабжающие организации к этому подготовились. Безусловно, есть отдельные недочеты, которые Ростехнадзор включил в акт оценки готовности. Прочитав его, я не увидел, что там есть какие-то аховые пункты, которые влияют на надежность теплоснабжения», — заявил Дмитрий Перязев, выступая перед депутатами горсовета Новосибирска.
Все необходимые испытания теплосетевого хозяйства и регламентные работы проведены в срок, добавил глава СГК.
В свою очередь, прокуратура потребовала немедленно устранить все нарушения, мешающие получить паспорт готовности к зиме. Его отсутствие у мегаполиса полпред президента по Сибирскому федеральному округу назвал «негативным историческим прецедентом».