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Posted 5 декабря, 10:02

Published 5 декабря, 10:02

Modified 5 декабря, 10:04

Updated 5 декабря, 10:04

Новогодняя елка

Аномальное тепло придет в Новосибирск на Новый год

5 декабря 2024, 10:02
Фото: 1MI. Новогодняя елка

Стало известно, какая будет погода на Новый год в Новосибирске

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Согласно последним данным синоптиков, новогодняя ночь в Новосибирске обещает быть теплой и снежной. Рассказываем, какие прогнозы дают разные сервисы на праздничную ночь.

Прогноз погоды на Новый год от Gismeteo

Согласно данным сервиса Gismeteo, погода на Новый год в Новосибирске будет морозной, но не слишком холодной:

  • 31 декабря: днем температура составит около -3°C, ночью опустится до -13°C. Прогнозируется сильный ветер, скорость которого может достичь до 16 метров в секунду. Также ожидается снегопад, осадки составят около 3,4 мм.

  • 1 января: температура днем будет около 0°C, ночью снова опустится до -13°C. Ветер останется сильным, до 16 метров в секунду. Снегопад продолжится, и осадки составят 3,5 мм.

Прогноз погоды на Новый годПрогноз погоды на Новый год
Прогноз погоды на Новый год. Фото: Скриншот Gismeteo

Таким образом, по прогнозу Gismeteo, новогодняя ночь будет снежной и достаточно холодной, но без экстремальных морозов, с ветром и умеренными осадками.

Прогноз погоды на Новый год от Яндекс.Погоды

Прогноз от Яндекс.Погоды также предсказывает холодную, но относительно спокойную погоду на Новый год:

  • 31 декабря: днем температура будет около -2°C, ночью -5°C. Ветер значительно слабее, чем по версии Gismeteo, не более 6 метров в секунду. Осадки предсказываются в виде небольшого снега, который может покрыть землю слоем снега, но без интенсивных снегопадов.

  • 1 января: температура днем составит -4°C, а ночью снова снизится до -5°C. Ветер также будет слабым, до 6 метров в секунду. Ожидаются небольшие осадки в виде снега.

Прогноз погоды на Новый годПрогноз погоды на Новый год
Прогноз погоды на Новый год. Фото: Скриншот Яндекс.Погоды

Прогноз от Яндекс.Погоды также обещает сравнительно мягкую погоду с небольшими снегопадами, подходящую для праздников, но без сильных морозов.

Прогноз погоды на Новый год от Гидрометцентра

Синоптики Западно-Сибирского управления прогнозируют в первой половине декабря достаточно теплую погоду, но с 22 по 24 декабря температура в Новосибирске может опускаться до -27…-32 градусов ночью, а днем до -21…-26. В последние дни декабря температура постепенно повысится, а к 31 декабря в городе установится более мягкий мороз — около -13 градусов, что, по мнению синоптиков, создаст идеальные условия для праздников.

«В средине декады ожидается, что в тылу за холодным фронтом циклона, который пройдёт накануне, начнётся рост давления и температура понизится — в ночные часы до −30… −36 и днём до −20…-25 градусов», — рассказала глава Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

В ночные часы с 31 декабря на 1 января в Новосибирске можно ожидать температуры около -12…-17 градусов, а днем в Новый год столбик термометра будет колебаться от -4 до -6 градусов.

Заснеженная елкаЗаснеженная елка
Заснеженная елка. Фото: 1MI

Прогноз погоды на январь

Прогнозы на начало января также обещают переменчивую погоду. 1 января дневная температура будет около 0 градусов, а ночью снова опустится до -13. Сильный ветер и продолжение снегопадов добавят зимнего колорита в празднование нового года. В середине января, по прогнозам, возможно похолодание до -36 градусов, что может привести к резкому снижению температуры в течение нескольких дней.

В целом, ожидается, что зимняя погода в Новосибирске будет достаточно традиционной для конца декабря — морозы с легким снегом. Тем не менее, синоптики предупреждают, что температура будет несколько колебаться, что может создать значительные изменения в погоде даже в течение короткого промежутка времени.

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