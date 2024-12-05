Аномальное тепло придет в Новосибирск на Новый год

Синоптики Западно-Сибирского управления прогнозируют в первой половине декабря достаточно теплую погоду, но с 22 по 24 декабря температура в Новосибирске может опускаться до -27…-32 градусов ночью, а днем до -21…-26. В последние дни декабря температура постепенно повысится, а к 31 декабря в городе установится более мягкий мороз — около -13 градусов, что, по мнению синоптиков, создаст идеальные условия для праздников.