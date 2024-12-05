Авито и МЧС создали онлайн-игру о правилах безопасности — с котом Семеном

Главный герой игры, Степа, готовится к вечеринке с друзьями, но сталкивается с различными проблемами: утечкой газа, разбитым градусником, бытовыми происшествиями. На помощь приходит его помощник — герой МЧС, кот Семен. Семен не только помогает разобраться с опасными ситуациями дома, но и обучает основам интернет-безопасности: