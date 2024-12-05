Авито и МЧС создали онлайн-игру о правилах безопасности — с котом Семеном

Posted 5 декабря, 02:54
Published 5 декабря, 02:54
Modified 5 декабря, 09:41
Updated 5 декабря, 09:41
Главный герой игры, Степа, готовится к вечеринке с друзьями, но сталкивается с различными проблемами: утечкой газа, разбитым градусником, бытовыми происшествиями. На помощь приходит его помощник — герой МЧС, кот Семен. Семен не только помогает разобраться с опасными ситуациями дома, но и обучает основам интернет-безопасности:
Игра охватывает реальные ситуации и знакомит пользователей с алгоритмами действий в разных сценариях.
Сыграть в «Миссия Безопасность» можно по этой ссылке. Самые активные игроки смогут посетить пожарно-спасательную часть МЧС или офис Авито. На базе спасателей участникам покажут технику и расскажут о работе службы. А в офисе Авито пройдет экскурсия с демонстрацией работы IT-компании.
Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко подчеркнул важность инициативы:
«Безопасность граждан — это прежде всего ответственность каждого. Если каждый человек будет бдителен и предусмотрителен, то пожаров, происшествий на воде будет меньше. Важно привлекать для этой работы все возможные ресурсы. Игровой формат позволяет проще и быстрее воспринимать важную информацию как взрослым, так и детям».
Он добавил, что игра была разработана с учетом современных трендов и потребностей пользователей.
Проект стал продолжением предыдущих инициатив Авито, таких как игра «Стражи Авито», направленная на борьбу с киберугрозами. На этот раз разработчики объединили усилия, чтобы интегрировать правила одновременно оффлайн- и онлайн-безопасности.
«Мы создали совместный продукт с МЧС России и „Диалогом“, чтобы дополнить правила безопасности в интернете информацией о безопасном поведении оффлайн. Нам было важно, чтобы играть было не только полезно, но и интересно», — отметил директор по связям с госорганизациями Авито Дмитрий Гавриленко.
К работе над игрой привлекли сотрудников и их детей, что помогло протестировать проект и учесть пожелания по игровому процессу и персонажам.
«Мы уверены, что новая веб-игра познакомит граждан с правилами безопасности и порядком действий в чрезвычайных ситуациях», — добавила директор департамента по работе с органами власти АНО «Диалог» Дарья Долгих.