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Posted 5 декабря, 02:54

Published 5 декабря, 02:54

Modified 5 декабря, 09:41

Updated 5 декабря, 09:41

Авито и МЧС создали онлайн-игру

Авито и МЧС создали онлайн-игру о правилах безопасности — с котом Семеном

5 декабря 2024, 02:54
Фото: 1MI. Авито и МЧС создали онлайн-игру
Авито, МЧС России и АНО «Диалог Регионы» запустили новую онлайн-игру «Миссия Безопасность». Участники игры научатся правильно реагировать на бытовые ЧП и онлайн-угрозы.

Главный герой игры, Степа, готовится к вечеринке с друзьями, но сталкивается с различными проблемами: утечкой газа, разбитым градусником, бытовыми происшествиями. На помощь приходит его помощник — герой МЧС, кот Семен. Семен не только помогает разобраться с опасными ситуациями дома, но и обучает основам интернет-безопасности:

  • как избежать ошибок при онлайн-покупках,
  • как выбрать надежного работодателя,
  • как защитить себя от ошибок при бронировании жилья.

Игра охватывает реальные ситуации и знакомит пользователей с алгоритмами действий в разных сценариях.

Сыграть в «Миссия Безопасность» можно по этой ссылке. Самые активные игроки смогут посетить пожарно-спасательную часть МЧС или офис Авито. На базе спасателей участникам покажут технику и расскажут о работе службы. А в офисе Авито пройдет экскурсия с демонстрацией работы IT-компании.

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко подчеркнул важность инициативы:

«Безопасность граждан — это прежде всего ответственность каждого. Если каждый человек будет бдителен и предусмотрителен, то пожаров, происшествий на воде будет меньше. Важно привлекать для этой работы все возможные ресурсы. Игровой формат позволяет проще и быстрее воспринимать важную информацию как взрослым, так и детям».

Он добавил, что игра была разработана с учетом современных трендов и потребностей пользователей.

Проект стал продолжением предыдущих инициатив Авито, таких как игра «Стражи Авито», направленная на борьбу с киберугрозами. На этот раз разработчики объединили усилия, чтобы интегрировать правила одновременно оффлайн- и онлайн-безопасности.

«Мы создали совместный продукт с МЧС России и „Диалогом“, чтобы дополнить правила безопасности в интернете информацией о безопасном поведении оффлайн. Нам было важно, чтобы играть было не только полезно, но и интересно», — отметил директор по связям с госорганизациями Авито Дмитрий Гавриленко.

К работе над игрой привлекли сотрудников и их детей, что помогло протестировать проект и учесть пожелания по игровому процессу и персонажам.

«Мы уверены, что новая веб-игра познакомит граждан с правилами безопасности и порядком действий в чрезвычайных ситуациях», — добавила директор департамента по работе с органами власти АНО «Диалог» Дарья Долгих.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Мошенничество#МЧС#Безопасность#Игра
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