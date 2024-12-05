atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 12:26

Published 5 декабря, 12:26

Modified 5 декабря, 12:49

Updated 5 декабря, 12:49

Никто не пострадал

Автомобилист в Новосибирске на скорости влетел в столб — девушки чудом выжили

5 декабря 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney. Никто не пострадал

В Новосибирске лихач на автомобиле чуть не задавил девушек на тротуаре

В Новосибирске автомобилист едва не задавил девушек на тротуаре, сообщили очевидцы в соцсетях.

Все произошло в Калининском районе на улице Танковой. Водитель за рулем Hyundai Terracan не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.

Там стояли две девушки. Они чудом выжили, разбежавшись от машины. Перед столкновением с опорой, автомобилист протаранил несколько автомобилей, повредил ограждение моста и завалил столб.

Как уточнили очевидцы в комментариях, водитель отказался проходить освидетельствование. В его машине якобы нашли два пистолета. В полиции сообщили, что аварию оформили с материальным ущербом. О пострадавших не сообщается. Новосибирцы обсуждают ДТП в комментариях:

«Хорошо, что никто не пострадал)»;
«в рубашке родились»;
«девчонки молодцы — увернулись!»;
«Надеюсь, восстановление ограждения моста и поваленного столба за счёт виновника?»;
«Девчонки вовремя отскочили, умнички».
Видео: АСТ-54.

Этим же днем другой автомобилист тоже потерял управление своим транспортом и врезался в пешеходов. Люди шли по тротуару. Пострадали два человека.

Ребенок и женщина погибли в ДТП под Новосибирском — водитель был без прав
Узнать подробнее
Читайте также:
Жесткое ДТП с пострадавшими произошло в Тогучинском районе Новосибирской областиВ Новосибирской области водитель грузовика погиб в ДТП с тремя фурамиМассовое ДТП с двумя погибшими произошло под НовосибирскомВ Новосибирске водитель разорванного в ДТП автомобиля ездил без прав
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика