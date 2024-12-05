Автомобилист в Новосибирске на скорости влетел в столб — девушки чудом выжили

Posted 5 декабря, 12:26
Published 5 декабря, 12:26
Modified 5 декабря, 12:49
Updated 5 декабря, 12:49
Все произошло в Калининском районе на улице Танковой. Водитель за рулем Hyundai Terracan не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.
Там стояли две девушки. Они чудом выжили, разбежавшись от машины. Перед столкновением с опорой, автомобилист протаранил несколько автомобилей, повредил ограждение моста и завалил столб.
Как уточнили очевидцы в комментариях, водитель отказался проходить освидетельствование. В его машине якобы нашли два пистолета. В полиции сообщили, что аварию оформили с материальным ущербом. О пострадавших не сообщается. Новосибирцы обсуждают ДТП в комментариях:
«Хорошо, что никто не пострадал)»;
«в рубашке родились»;
«девчонки молодцы — увернулись!»;
«Надеюсь, восстановление ограждения моста и поваленного столба за счёт виновника?»;
«Девчонки вовремя отскочили, умнички».
Этим же днем другой автомобилист тоже потерял управление своим транспортом и врезался в пешеходов. Люди шли по тротуару. Пострадали два человека.