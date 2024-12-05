Автомобилист в Новосибирске на скорости влетел в столб — девушки чудом выжили

Как уточнили очевидцы в комментариях, водитель отказался проходить освидетельствование. В его машине якобы нашли два пистолета. В полиции сообщили, что аварию оформили с материальным ущербом. О пострадавших не сообщается. Новосибирцы обсуждают ДТП в комментариях: