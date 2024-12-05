День добровольца и другие события: какой праздник 5 декабря

Этот праздник учреждён в 2017 году указом президента России и совпадает с Международным днём добровольцев. Он подчёркивает вклад волонтёров в общественную жизнь: помощь в поиске людей, поддержка нуждающихся, работа с детьми и инвалидами, уход за животными, экологические проекты и многое другое. Сегодня добровольчество в России — это движение, объединяющее миллионы людей.