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Posted 4 декабря, 21:02

Published 4 декабря, 21:02

Modified 5 декабря, 21:55

Updated 5 декабря, 21:55

Два волонтера

День добровольца и другие события: какой праздник 5 декабря

4 декабря 2024, 21:02
Фото: 1MI. Два волонтера
5 декабря — это день, насыщенный событиями и праздниками, как официальными, так и народными. В этот день в России и мире отмечают важные исторические даты, профессиональные праздники, церковные торжества, а также национальные и международные дни.

Праздники в России

День начала контрнаступления под Москвой

Одним из главных событий этого дня в России является День воинской славы — годовщина начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941 год). Это сражение стало поворотным моментом в Великой Отечественной войне и первым крупным поражением вермахта. Бои длились до весны 1942 года и показали всему миру стойкость советского народа.

День добровольца (волонтёра)

Этот праздник учреждён в 2017 году указом президента России и совпадает с Международным днём добровольцев. Он подчёркивает вклад волонтёров в общественную жизнь: помощь в поиске людей, поддержка нуждающихся, работа с детьми и инвалидами, уход за животными, экологические проекты и многое другое. Сегодня добровольчество в России — это движение, объединяющее миллионы людей.

Волонтер за работойВолонтер за работой
Волонтер за работой. Фото: 1MI

День онлайн-предпринимателя

Отмечается как новый профессиональный праздник, посвящённый людям, которые ведут бизнес в Интернете. Электронная коммерция, маркетплейсы и цифровые услуги занимают важное место в экономике страны, что делает этот день особенно актуальным в условиях глобальной цифровизации.

Международные праздники

Международный день добровольцев

Этот день учреждён ООН в 1985 году для привлечения внимания к вкладу волонтёров в решение социальных и экологических проблем. Волонтёрство играет важную роль в странах с различным уровнем экономического развития.

Всемирный день почв

Праздник, принятый ООН в 2013 году, направлен на повышение осведомлённости об экосистемах, роли почв в сохранении природы и жизни на планете. Сегодня учёные и экологи напоминают о важности бережного отношения к почвенным ресурсам.

Русское полеРусское поле
Русское поле. Фото: 1MI

День ниндзя

Этот неофициальный праздник возник среди поклонников японской культуры и боевых искусств. Кланы ниндзя в средневековой Японии выполняли функции разведчиков и воинов, а в современном мире их образ стал частью массовой культуры.

Церковные праздники

5 декабря православная церковь отмечает Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, продолжающееся после одного из двунадесятых праздников. Также вспоминают нескольких святых:

  • Князь Михаил Тверской — пример жертвенности ради спасения своего народа.
  • Филимон, Архипп и Апфия — раннехристианские святые, чьё служение связано с укреплением веры.
  • Мученик Прокопий Чтец — его память связана с народным праздником.
Пресвятая БогородицаПресвятая Богородица
Пресвятая Богородица. Фото: Икона

Народные приметы

5 декабря в народном календаре отмечают Прокопьев день. Святой Прокопий связан с установлением зимнего пути («прокапывать тропу»). На этот день существовали приметы:

  • Тёплая погода — к долгой и снежной зиме.
  • Волки у деревень — к суровым морозам.
  • Сажа в печи разгорается — к пасмурной погоде.

В этот день было принято помогать нуждающимся, раздавать одежду и устраивать семейные ужины с рыбой на столе. Однако дарить живые цветы или давать деньги взаймы считалось плохой приметой.

Не дарить цветы и не пить: что строго запрещено делать 5 декабря, особенно влюбленным
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#День добровольца#День воинской славы#День ниндзя
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