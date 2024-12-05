День добровольца и другие события: какой праздник 5 декабря

Posted 4 декабря, 21:02
Published 4 декабря, 21:02
Modified 5 декабря, 21:55
Updated 5 декабря, 21:55
Одним из главных событий этого дня в России является День воинской славы — годовщина начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941 год). Это сражение стало поворотным моментом в Великой Отечественной войне и первым крупным поражением вермахта. Бои длились до весны 1942 года и показали всему миру стойкость советского народа.
Этот праздник учреждён в 2017 году указом президента России и совпадает с Международным днём добровольцев. Он подчёркивает вклад волонтёров в общественную жизнь: помощь в поиске людей, поддержка нуждающихся, работа с детьми и инвалидами, уход за животными, экологические проекты и многое другое. Сегодня добровольчество в России — это движение, объединяющее миллионы людей.
Отмечается как новый профессиональный праздник, посвящённый людям, которые ведут бизнес в Интернете. Электронная коммерция, маркетплейсы и цифровые услуги занимают важное место в экономике страны, что делает этот день особенно актуальным в условиях глобальной цифровизации.
Этот день учреждён ООН в 1985 году для привлечения внимания к вкладу волонтёров в решение социальных и экологических проблем. Волонтёрство играет важную роль в странах с различным уровнем экономического развития.
Праздник, принятый ООН в 2013 году, направлен на повышение осведомлённости об экосистемах, роли почв в сохранении природы и жизни на планете. Сегодня учёные и экологи напоминают о важности бережного отношения к почвенным ресурсам.
Этот неофициальный праздник возник среди поклонников японской культуры и боевых искусств. Кланы ниндзя в средневековой Японии выполняли функции разведчиков и воинов, а в современном мире их образ стал частью массовой культуры.
5 декабря православная церковь отмечает Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, продолжающееся после одного из двунадесятых праздников. Также вспоминают нескольких святых:
5 декабря в народном календаре отмечают Прокопьев день. Святой Прокопий связан с установлением зимнего пути («прокапывать тропу»). На этот день существовали приметы:
В этот день было принято помогать нуждающимся, раздавать одежду и устраивать семейные ужины с рыбой на столе. Однако дарить живые цветы или давать деньги взаймы считалось плохой приметой.