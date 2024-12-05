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Posted 5 декабря, 06:13

Published 5 декабря, 06:13

Modified 5 декабря, 06:15

Updated 5 декабря, 06:15

Мигранты уедут домой

Десятки мигрантов-нелегалов выдворят из Новосибирской области после рейда

5 декабря 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты уедут домой
Рейд прошел по выявлению незаконной миграции в Новосибирской области: об итогах рассказали в ГУ МВД по НСО.

На очередной неделе проведения профилактических мероприятий полицейские выявили сотни нарушений в миграционном законодательстве. Правоохранители проверили документы у более чем 2 тысяч мигрантов, которые были в общепитах, торговых точках и рынках.

Проверка показала, что нарушителями российского закона являются 242 человека. Они совершили административные правонарушения. Большая часть из них нарушала режим пребывания в стране.

Было принято решение выдворить 66 иностранцев за пределы страны. Еще 186 мигрантам запретили въезжать в РФ. Ранее иностранцы толпой набросились на новосибирца.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Мигранты#Иностранцы#Рейд#Выдворение
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