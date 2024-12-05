Десятки мигрантов-нелегалов выдворят из Новосибирской области после рейда

Posted 5 декабря, 06:13
Published 5 декабря, 06:13
Modified 5 декабря, 06:15
Updated 5 декабря, 06:15
На очередной неделе проведения профилактических мероприятий полицейские выявили сотни нарушений в миграционном законодательстве. Правоохранители проверили документы у более чем 2 тысяч мигрантов, которые были в общепитах, торговых точках и рынках.
Проверка показала, что нарушителями российского закона являются 242 человека. Они совершили административные правонарушения. Большая часть из них нарушала режим пребывания в стране.
Было принято решение выдворить 66 иностранцев за пределы страны. Еще 186 мигрантам запретили въезжать в РФ. Ранее иностранцы толпой набросились на новосибирца.