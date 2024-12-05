Эти знаки зодиака чаще становятся миллионерами: кому везет в лотереях

Posted 5 декабря, 09:36
Published 5 декабря, 09:36
Modified 5 декабря, 09:48
Updated 5 декабря, 09:48
В 2024 году самым удачливым участникам лотереи «Мечталлион» стали представители двух знаков китайского гороскопа — Кабан и Тигр. Эти знаки по версии «Национальной Лотереи», организатора всероссийских государственных лотерей, занимают лидирующие позиции среди победителей, которые выиграли от 1 миллиона рублей. Каждый из этих знаков составил 10% от общего числа победителей.
Кроме Кабанов и Тигров, в числе наиболее удачливых знаков китайского гороскопа в 2024 году оказались Быки и Лошади (по 9,5%), а также Петухи, Змеи и Обезьяны (по 8,5%). Крысы, Кролики и Драконы составили по 7,5%, а Собаки и Овцы замкнули рейтинг, став победителями в 6,5% случаев.
Особое внимание привлекает знак Змеи, который будет править в 2025 году, символизируя мудрость и доброту. В 2024 году среди победителей-Змей большую часть составили люди, родившиеся в 1977 году (30%), за ними следуют те, кто был рожден в 1965 (25%) и 1989 (20) годах. Также в числе победителей-Змей оказались участники 2001 года рождения (7%).