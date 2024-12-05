Эти знаки зодиака чаще становятся миллионерами: кому везет в лотереях

Особое внимание привлекает знак Змеи, который будет править в 2025 году, символизируя мудрость и доброту. В 2024 году среди победителей-Змей большую часть составили люди, родившиеся в 1977 году (30%), за ними следуют те, кто был рожден в 1965 (25%) и 1989 (20) годах. Также в числе победителей-Змей оказались участники 2001 года рождения (7%).