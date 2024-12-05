Громкое уголовное дело в Новосибирске: что известно о компании «СпецТрансСтрой»

Количество подобных договоров росло год от года. Если в 2020 их было три, то в 2021 пять, а в 2022 компания стала победителем уже в десяти крупных тендерах. Чуть меньше, девять контрактов, было подписано в 2023. А уже в 2024 в одностроннем порядке, по инициативе заказчика, было расторгуто восемь соглашений.