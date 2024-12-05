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Posted 5 декабря, 08:57

Published 5 декабря, 08:57

Modified 5 декабря, 11:11

Updated 5 декабря, 11:11

Компания участвовала во многих крупных строительных проектах

Громкое уголовное дело в Новосибирске: что известно о компании «СпецТрансСтрой»

5 декабря 2024, 08:57
Фото: atas.info. Компания участвовала во многих крупных строительных проектах

Стало известно, на чем зарабатывала в Новосибирске компания «СпецТрансСтрой»

Задержанные руководители крупной строительной компании заключали множество муниципальных и государственных контрактов и пользовались благосклонностью новосибирских чиновников.

Задержание директора компании «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача, похоже, поставило финальную точку в истории некогда крупной и успешной строительной компании. По итогам 2023 года «СпецТрансСтрой» отчитался о чистом убытке в размере 412,4 млн рублей, стоимость чистых активов упала на 295,5 млн рублей. Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков, в арбитражный суд подано заявление о признании ее банкротом.

Но еще относительно недавно «СпецТрансСтрой» называли в числе системообразующих предприятий Новосибирской области, а ее портфель заказов состоял по большей части из контрактов с областными и муниципальными структурами. В 2023 году, по данным системы СПАРК, доля госконтрактов в выручке компании составляла 84,26%.

«У компании проблемы разрастаются со масштабно амбициям. За последние годы „СпецТрансСтрой“ сумел набрать впечатляющую массу государственных и муниципальных подрядов. В том числе, по строительству станции метро „Спортивная“, по ремонту городских мостов, в рамках программы „Чистая вода“, — подчеркивает главный редактор издания „Центр деловой жизни“ Андрей Кузнецов.

Количество подобных договоров росло год от года. Если в 2020 их было три, то в 2021 пять, а в 2022 компания стала победителем уже в десяти крупных тендерах. Чуть меньше, девять контрактов, было подписано в 2023. А уже в 2024 в одностроннем порядке, по инициативе заказчика, было расторгуто восемь соглашений.

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Самые громкие сорванные проекты — строительство станции метро «Спортивная», капитальный ремонт Октябрьского моста, возведение объектов в рамках государственной программы «Чистая вода» в Коченево.

Директор компании Сергей Арапов летом 2024 года говорил журналистам, что проблемы подрядчика вызваны некачественной проектно-сметной документаций, ответственность за разработку которой несет заказчик. По словам Арапова, например, проект «Спортивной» был в итоге изменен на 60%, и делалось это за счет «СпецТрансСтроя». Соответственно, это значительно удорожает строительство и сдвигает вправо срок сдачи объекта. Аналогичные претензии высказывал Арапов и в отношении документации объектов «Чистой воды».

Если посмотреть на крупнейших заказчиков компании за последние пять лет, то безусловным лидером является департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. На его долю приходится 32,1% от всех заключенных соглашений на общую сумму 4,513 млрд рублей. На втором месте (17,9%) Территориальное управление автодорог Новосибирской области с общим объемом контрактов 1,312 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров территориальное управление Роспотребнадзора (7,1%), подписавшее контрактов на 1,144 млрд рублей.

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До июля 2021 года ООО «СпецТрансСтрой» называлось ООО «Градопроект». И уже тогда компания пользовалась особой благосклоностью муниципальных структур, в частности МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС). Так, в 2020 году «Градопроект» получает многомилионный контракт на строительство подъездной дороги к новому ЛДС на берегу Оби. При этом компания не имеет опыта дорожного строительства, однако заказчик предпочитает ее, а не дорожного гиганта «Новосибирскавтодор», который тоже участвовал в конкурсе.

Позже УЗСПТС переименуют в МП «Метро МиР», но руководитель у него останется прежний — Александр Мысик, один из близких соратников занимавшего тогда пост мэра Анатолия Локтя. А переименование «Градопроекта» в «СпецТрансСтрой» сопровождалось изменением состава учредителей. С 21 июля 2021 года 25% «СпецТрансСтроя» отходит муниципальному «Метро МиР» (вышло из состава учредителей в ноябре 2023), а 24% отходит еще одной структуре, подконтрольной муниципалитету, ООО «МетроМирКомплект» (покинуло компанию в апреле 2024).

И вот с такими учредителями в 2022 году «СпецТрансСтрой» выиигрывает конкурс на капитальный ремонт Октябрьского моста с финансированием 2,2 млрд рублей. И опять проигравшей стороной оказывается крупнейшая дорожная компания региона «Новосибирскавтодор», которая не стала участвовать в тендере из-за, как посчитали в компании, невыполнимых условий.

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«Нельзя сказать, что странности в отношениях между муниципальным заказчиком и „родственным“ подрядчиком не вызывали никаких вопросов в контролирующих структурах. 15 марта 2022 года в „Метро МиР“ следователи провели выемку документов. Также следственные действия прошли в офисе „СпецТрансСтроя“, — напоминает Андрей Кузнецов.

Визит силовиков был связан как раз со строительством той самой подъездной дороги к ЛДС, которую взялся делать «СпецТрансСтрой», не имея соответствующего опыта. Сразу эта история публичного продолжения не получила. Однако в ноябре глава «Метро МиР» Александр Мысик был задержан по подозрению в махинациях в ходе строительства дороги к ледовому дворцу спорта.

Позже его отправили в СИЗО, откуда только в марте 2023 года перевели под домашний арест. На текущий момент Мысик является фигурантом уже четырех уголовных дел, связанных со злоупотреблением полномочиями.

С большой степенью вероятности суд отправит под стражу и задержанного директора «СпецТрансСтроя» Сергея Арапова.

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