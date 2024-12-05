Из Новосибирска в Казань на Новый год: все, что нужно знать для поездки

Posted 5 декабря, 09:58
Published 5 декабря, 09:58
Modified 5 декабря, 10:00
Updated 5 декабря, 10:00
Казань — популярное направление на Новый год, и стоимость авиабилетов возрастает по мере приближения праздников. Однако цены на 31 декабря немного ниже, чем в предыдущие дни. Прямых рейсов немного, а пересадочные варианты могут занять более суток.
|Авиакомпания
|Дата и время вылета
|Дата и время прилета
|Время в пути
|Стоимость (руб.)
|S7 Airlines
|31 декабря, 14:05
|31 декабря, 13:25
|3 часа 20 минут
|18 200
|Utair + Red Wings
|30 декабря, 21:20
|31 декабря, 08:15
|14 часов 55 минут
|16 600
|S7 + Nordwind
|30 декабря, 10:55
|31 декабря, 07:20
|24 часа 25 минут
|18 600
|Победа
|30 декабря, 09:10
|31 декабря, 20:30
|39 часов 20 минут
|25 500
Самый оптимальный вариант для тех, кто хочет встретить Новый год в Казани — прямой рейс S7 Airlines 31 декабря.
Проживание в Казани разнообразно — от бюджетных хостелов до роскошных отелей в историческом центре. При желании можно найти жилье даже стоимостью 400 рублей за ночь.
|Категория жилья
|Цена за ночь (руб.)
|Условия
|Эконом
|400–3 000
|Хостелы, минимальные удобства
|Средний уровень
|4 500–6 000
|Комфортные номера, размещение в гостинице или в роскошном хостеле
|Дорогие
|7 500–25 000
|Исторический антураж, дополниетльные услуги
Самый экономный вариант — хостел за 400 рублей, в 2 км от центра. Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу города, подойдут гостиницы с татарским колоритом (около 6 000 рублей за ночь). Любителям роскоши стоит выбрать исторические отели в центре, где цены начинаются от 7 500 рублей, но также есть загородные варианты.
Погода в Казани в новогодние праздники может преподнести сюрпризы. По предварительным прогнозом в новогодние дни ожидается:
Зима в Казани обычно умеренно морозная, но высокая влажность (до 90%) делает мороз более ощутимым. Рекомендуется запланировать короткие прогулки и теплее одеваться, чтобы избежать переохлаждения.
Казань зимой превращается в настоящий восточный город-сказку, где традиции и современные развлечения сплетаются в праздничную симфонию. Если вы запланировали новогодние каникулы в столице Татарстана, будьте готовы к феерическим впечатлениям.
Главная елка Татарстана традиционно располагается у центра семьи «Казан». Она считается одной из самых красивых и впечатляющих в России. Ее высота, наряд и световые проекции делают дерево настоящей звездой праздника, так как дерево не просто статично сверкает, а превращается в динамический медиаэкран, поражающий фантазией. В новогоднюю ночь здесь ожидаются народные гуляния.
Катание на коньках в сердце Казани — особый ритуал. Атмосфера праздника здесь дополняется живыми выступлениями артистов, новогодними шлягерами и ароматами горячего чая.
Для тех, кто не представляет Новый год без танцев, в парке Тысячелетия устраивают грандиозную дискотеку под открытым небом. Это один из самых молодых парков Казани, находится он в самом центре города. Так что вместе с посещением дискотеки можно также прогуляться по близлежащим улицам, которые в новогодние праздники традиционно украшают яркой иллюминацией.
В первый день января парк Горького превращается в арену смеха и творчества. Конкурс самодельных саней — это настоящее шоу фантазии. Пиратские корабли, бэтмобили и даже танки делают ежегодно участники фестиваля. В битве за лучшие сани могут принимать участие команды в составе от 2 до 5 человек. Победителей ждет приз в 50 000 рублей.
Создайте своего снежного героя или просто полюбуйтесь на десятки необычных фигур, от простых снеговиков до настоящих произведений искусства в парке Урицкого.
Окунитесь в атмосферу СССР с ретро-музыкой, танцами и костюмами. Вы словно перенесетесь в советский Новый год, полный лампового уюта и ностальгии. Ретро-карнавал проходит в парке «Крылья Советов» в Казани уже не первый год и регулярно привлекает десятки гостей.
Праздник для тех, кто готов к ледяным приключениям. Смельчаки погружаются в прорубь под музыкальный аккомпанемент, а затем согреваются в бочке-бане.
Вода с температурой +5°C круглый год привлекает дайверов со всей России. Зимой Голубые озера Казани не такие голубые, как летом, но несмотря на это, они поражают своей прозрачностью, позволяя заглянуть в глубины до 18 метров.
Здесь оживает национальная татарская культура. Театрализованное шоу «КAZAN», традиционные блюда и легенды создают волшебную атмосферу, погружающую в прошлое. В новогодний вечер в комплексе пройдет уникальная шоу-программа с татарским колоритом.
Новый год в Иннополисе — это елка-кроссинг, катание на упряжках и роботы-доставщики подарков. Это место удивляет не только тех, кто мечтает о будущем, но и любителей праздника.
Впечатления от Казани на Новый год — бесценны. В среднем отдых на 3 дня в Казани может обойтись в 38 000 рублей, хотя при должной экономии можно улодиться в сумму и менее 30 000 рублей.
|Статья расходов
|Сумма на одного, руб.
|Сумма на двоих, руб.
|Авиабилеты (туда-обратно)
|25 000
|50 000
|Проживание (2 ночи, отель 3*)
|4 000
|4 000
|Развлечения и экскурсии
|5 000
|10 000
|Питание (средний чек: 1 000 ₽ в день)
|3 000
|6 000
|Транспорт (проезд, такси)
|1 500
|3 000
|Итоговая сумма
|~38 500
|~73 000
Казань считается одним из самых красивых городов России для празднования Нового года, так что потраченные деньги будут того стоить.