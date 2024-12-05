Из Новосибирска в Казань на Новый год: все, что нужно знать для поездки

Для тех, кто не представляет Новый год без танцев, в парке Тысячелетия устраивают грандиозную дискотеку под открытым небом. Это один из самых молодых парков Казани, находится он в самом центре города. Так что вместе с посещением дискотеки можно также прогуляться по близлежащим улицам, которые в новогодние праздники традиционно украшают яркой иллюминацией.