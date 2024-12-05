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Posted 5 декабря, 09:58

Published 5 декабря, 09:58

Modified 5 декабря, 10:00

Updated 5 декабря, 10:00

Главная елка в Казани

Из Новосибирска в Казань на Новый год: все, что нужно знать для поездки

5 декабря 2024, 09:58
Фото: 1MI. Главная елка в Казани
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новогодние праздники — это прекрасный повод сменить обстановку, и поездка в Казань может стать отличным выбором. Город с богатой историей, яркой культурой и зимними пейзажами предлагает незабываемый отдых. Рассказываем, как спланироватьсвои выходные в столице Татарстана.

Стоимость авиабилетов Новосибирск-Казань

Казань — популярное направление на Новый год, и стоимость авиабилетов возрастает по мере приближения праздников. Однако цены на 31 декабря немного ниже, чем в предыдущие дни. Прямых рейсов немного, а пересадочные варианты могут занять более суток.

Авиакомпания Дата и время вылета Дата и время прилета Время в пути Стоимость (руб.)
S7 Airlines 31 декабря, 14:05 31 декабря, 13:25 3 часа 20 минут 18 200
Utair + Red Wings 30 декабря, 21:20 31 декабря, 08:15 14 часов 55 минут 16 600
S7 + Nordwind 30 декабря, 10:55 31 декабря, 07:20 24 часа 25 минут 18 600
Победа 30 декабря, 09:10 31 декабря, 20:30 39 часов 20 минут 25 500

Самый оптимальный вариант для тех, кто хочет встретить Новый год в Казани — прямой рейс S7 Airlines 31 декабря.

Цены на отели в Казани

Проживание в Казани разнообразно — от бюджетных хостелов до роскошных отелей в историческом центре. При желании можно найти жилье даже стоимостью 400 рублей за ночь.

Категория жилья Цена за ночь (руб.) Условия
Эконом 400–3 000 Хостелы, минимальные удобства
Средний уровень 4 500–6 000 Комфортные номера, размещение в гостинице или в роскошном хостеле
Дорогие 7 500–25 000 Исторический антураж, дополниетльные услуги

Самый экономный вариант — хостел за 400 рублей, в 2 км от центра. Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу города, подойдут гостиницы с татарским колоритом (около 6 000 рублей за ночь). Любителям роскоши стоит выбрать исторические отели в центре, где цены начинаются от 7 500 рублей, но также есть загородные варианты.

Погода в Казани

Погода в Казани в новогодние праздники может преподнести сюрпризы. По предварительным прогнозом в новогодние дни ожидается:

  • 30 декабря: -6 °C, возможен снегопад.
  • 31 декабря: -1 °C, снег, ветер до 10 м/с.
  • 1 января: -11 °C, усиление ветра до 12 м/с.
  • 2 января: -25 °C, сильные морозы.

Зима в Казани обычно умеренно морозная, но высокая влажность (до 90%) делает мороз более ощутимым. Рекомендуется запланировать короткие прогулки и теплее одеваться, чтобы избежать переохлаждения.

В казани могут быть обильные снегопадыВ казани могут быть обильные снегопады
В казани могут быть обильные снегопады. Фото: 1MI

Что делать в Казани на Новый год: афиша мероприятий

Казань зимой превращается в настоящий восточный город-сказку, где традиции и современные развлечения сплетаются в праздничную симфонию. Если вы запланировали новогодние каникулы в столице Татарстана, будьте готовы к феерическим впечатлениям.

Главная елка у центра семьи «Казан»

Главная елка в КазаниГлавная елка в Казани
Главная елка в КазаниГлавная елка в Казани
Главная елка в Казани. Фото: 1MI

Главная елка Татарстана традиционно располагается у центра семьи «Казан». Она считается одной из самых красивых и впечатляющих в России. Ее высота, наряд и световые проекции делают дерево настоящей звездой праздника, так как дерево не просто статично сверкает, а превращается в динамический медиаэкран, поражающий фантазией. В новогоднюю ночь здесь ожидаются народные гуляния.

  • Адрес: улица Сибгата Хакима, 4
  • Стоимость: бесплатно

Большой каток в парке «Черное озеро»

Коньки можно взять в прокатКоньки можно взять в прокат
Коньки можно взять в прокат. Фото: 1MI

Катание на коньках в сердце Казани — особый ритуал. Атмосфера праздника здесь дополняется живыми выступлениями артистов, новогодними шлягерами и ароматами горячего чая.

  • Адрес: улица Лобачевского, 36
  • Стоимость: около 200 рублей за прокат коньков

Дискотека в парке Тысячелетия

Для тех, кто не представляет Новый год без танцев, в парке Тысячелетия устраивают грандиозную дискотеку под открытым небом. Это один из самых молодых парков Казани, находится он в самом центре города. Так что вместе с посещением дискотеки можно также прогуляться по близлежащим улицам, которые в новогодние праздники традиционно украшают яркой иллюминацией.

  • Адрес: улица Чистопольская, 5
  • Стоимость: бесплатно

Сани Казани в парке Горького

Фестиваль в 2024 годуФестиваль в 2024 году
Фестиваль в 2024 году. Фото: vk.com/sani_kazani

В первый день января парк Горького превращается в арену смеха и творчества. Конкурс самодельных саней — это настоящее шоу фантазии. Пиратские корабли, бэтмобили и даже танки делают ежегодно участники фестиваля. В битве за лучшие сани могут принимать участие команды в составе от 2 до 5 человек. Победителей ждет приз в 50 000 рублей.

  • Адрес: улица Горького, 5
  • Стоимость: бесплатно

Фестиваль снеговиков в парке Урицкого

Создайте своего снежного героя или просто полюбуйтесь на десятки необычных фигур, от простых снеговиков до настоящих произведений искусства в парке Урицкого.

  • Адрес: улица Восстания, 38
  • Стоимость: бесплатно

Ретро-карнавал в парке «Крылья Советов»

Карнавал в 2024 годуКарнавал в 2024 году
Карнавал в 2024 году. Фото: vk.com/public115813529

Окунитесь в атмосферу СССР с ретро-музыкой, танцами и костюмами. Вы словно перенесетесь в советский Новый год, полный лампового уюта и ностальгии. Ретро-карнавал проходит в парке «Крылья Советов» в Казани уже не первый год и регулярно привлекает десятки гостей.

  • Адрес: улица Белинского, 39
  • Стоимость: бесплатно

Моржевание на Комсомольском озере

Температура воды идеально подходит для моржеванияТемпература воды идеально подходит для моржевания
Температура воды идеально подходит для моржевания. Фото: 1MI

Праздник для тех, кто готов к ледяным приключениям. Смельчаки погружаются в прорубь под музыкальный аккомпанемент, а затем согреваются в бочке-бане.

  • Адрес: поселок Дербышки
  • Стоимость: участие бесплатно

Дайвинг на Голубых озерах

Вода с температурой +5°C круглый год привлекает дайверов со всей России. Зимой Голубые озера Казани не такие голубые, как летом, но несмотря на это, они поражают своей прозрачностью, позволяя заглянуть в глубины до 18 метров.

  • Адрес: городской округ Казань, координаты — 55.907561, 49.157094
  • Стоимость: от 2 000 рублей за погружение

Комплекс «Туган Авылым»

Праздничное оформление «Туган Авылым»Праздничное оформление «Туган Авылым»
Праздничное оформление «Туган Авылым». Фото: 2GIS

Здесь оживает национальная татарская культура. Театрализованное шоу «КAZAN», традиционные блюда и легенды создают волшебную атмосферу, погружающую в прошлое. В новогодний вечер в комплексе пройдет уникальная шоу-программа с татарским колоритом.

  • Адрес: улица Туфана Миннуллина, 14/56
  • Стоимость: от 1 200 рублей

Иннополис — город будущего

Новый год в Иннополисе — это елка-кроссинг, катание на упряжках и роботы-доставщики подарков. Это место удивляет не только тех, кто мечтает о будущем, но и любителей праздника.

  • Координаты: 55.752214, 48.744067
  • Стоимость: вход свободный, мероприятия — от 500 рублей

Итоговые расходы на поездку в Казань на Новый год

Впечатления от Казани на Новый год — бесценны. В среднем отдых на 3 дня в Казани может обойтись в 38 000 рублей, хотя при должной экономии можно улодиться в сумму и менее 30 000 рублей.

Статья расходов Сумма на одного, руб. Сумма на двоих, руб.
Авиабилеты (туда-обратно) 25 000 50 000
Проживание (2 ночи, отель 3*) 4 000 4 000
Развлечения и экскурсии 5 000 10 000
Питание (средний чек: 1 000 ₽ в день) 3 000 6 000
Транспорт (проезд, такси) 1 500 3 000
Итоговая сумма ~38 500 ~73 000

Казань считается одним из самых красивых городов России для празднования Нового года, так что потраченные деньги будут того стоить.

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