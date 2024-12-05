Мэр Новосибирска держит под контролем расселение аварийных домов

По требованиям, квартиры покупаются в домах не старше 15 лет. В 2024 году на эти цели было выделено 1,7 млрд рублей. Данная сумма является рекордной. Всего за год муниципалитет заключил 225 контрактов на приобретение 142 однокомнатных, 151 двухкомнатной и 42 трёхкомнатных квартир.