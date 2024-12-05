Мэр Новосибирска держит под контролем расселение аварийных домов

Posted 5 декабря, 06:46
Published 5 декабря, 06:46
Modified 5 декабря, 06:48
Updated 5 декабря, 06:48
Городская администрация приобрела 335 квартир для расселения людей из аварийного жилья. Недвижимость приобретается в домах Кировского, Октябрьского и Ленинского районов. Как отметил мэр Максим Кудрявцев, вопрос о расселении фонда является самым актуальным и значимым.
«Лично регулярно отслеживаю динамику решения этой важной задачи», — подчеркнул глава города.
По требованиям, квартиры покупаются в домах не старше 15 лет. В 2024 году на эти цели было выделено 1,7 млрд рублей. Данная сумма является рекордной. Всего за год муниципалитет заключил 225 контрактов на приобретение 142 однокомнатных, 151 двухкомнатной и 42 трёхкомнатных квартир.
Программу расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2024 года, планируется реализовать в течение пяти лет. Строительный комплекс активно развивается в городе, муниципалитет максимально сосредоточен на территориях, которые заняты аварийными домами, предоставляя их застройщикам для капстроительства.