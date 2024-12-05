Минкульт уволил директора Новосибирского музыкального театра через 30 лет работы

Posted 5 декабря, 04:10
Published 5 декабря, 04:10
Modified 5 декабря, 04:12
Updated 5 декабря, 04:12
Должность директора театра занимал Леонид Кипнис. Он проработал там 30 лет. Его финальный день работы прошел 4 декабря.
Как утверждают источники, уволили Кипниса по инициативе работодателя. Причина данного решения, не разглашается. В Минкульте комментарий оперативно не дали, сам директор учреждения ситуацию не обсуждает. Кто займет его пост, пока неизвестно.
Тем временем директор цирка Сергей Шабанов выиграл очередной суд у Росгосцирка. Судебный спор начался после того, как руководитель обвинил свое высшее начальство в коррупции. После этого его могли уволить.