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Posted 5 декабря, 04:10

Published 5 декабря, 04:10

Modified 5 декабря, 04:12

Updated 5 декабря, 04:12

Директор больше не работает

Минкульт уволил директора Новосибирского музыкального театра через 30 лет работы

5 декабря 2024, 04:10
Фото: 1MI. Директор больше не работает
В Новосибирске источники сообщают об увольнении директора музыкального театра.

Должность директора театра занимал Леонид Кипнис. Он проработал там 30 лет. Его финальный день работы прошел 4 декабря.

Как утверждают источники, уволили Кипниса по инициативе работодателя. Причина данного решения, не разглашается. В Минкульте комментарий оперативно не дали, сам директор учреждения ситуацию не обсуждает. Кто займет его пост, пока неизвестно.

Тем временем директор цирка Сергей Шабанов выиграл очередной суд у Росгосцирка. Судебный спор начался после того, как руководитель обвинил свое высшее начальство в коррупции. После этого его могли уволить.

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