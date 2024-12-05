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Posted 5 декабря, 04:35

Published 5 декабря, 04:35

Modified 5 декабря, 04:37

Updated 5 декабря, 04:37

Лебедя перевезут

Нельзя иначе: решена судьба выжившего одинокого лебедя из Новосибирска

5 декабря 2024, 04:35
Фото: 1MI. Лебедя перевезут

Выжившего лебедя из Новосибирска увезут на Алтай

Из новосибирского поселка перевезут замерзающего лебедя, о чем сообщает администрация.

Два лебедя жили в поселке Кольцово. Они появились там летом. С наступлением холодов, люди обеспокоились об их судьбе. Тогда для птиц построили специальный домик, который только разочаровал местных жителей, ведь места для обитания там было мало.

Большой болью для новосибирцев стало то, что один лебедь таинственно пропал. Многие думали, что он погиб. Однако в администрации народ успокоили и объяснили, что птица улетела сама. Хотя раньше сообщалось, что у них подрезаны крылья.

Теперь единственного уцелевшего лебедя отправят на Алтай: о транспортировки уже договорились. Птица найдет там вторую половинку.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Птицы#Кольцово#Лебеди
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