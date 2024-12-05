«Никто не пытался помочь»: новосибирец в шортах умер в машине скорой помощи

При осмотре тела у Анатолия были синяки по всему телу, борозда на шее и рана на левой руке. Причина смерти пока не установлена. Марина и ее муж продолжают искать ответы, объезжая адреса, где, по предположению, могли видеть их сына. На данный момент уголовное дело не возбуждено, следователи ожидают результаты судмедэкспертизы, чтобы определить причину смерти.