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Posted 5 декабря, 08:28

Published 5 декабря, 08:28

Modified 5 декабря, 08:30

Updated 5 декабря, 08:30

Погибший мужчина

«Никто не пытался помочь»: новосибирец в шортах умер в машине скорой помощи

5 декабря 2024, 08:28
Фото: КП-Новосибирск / 2GIS. Погибший мужчина

В Новосибирске в машине скорой умер мужчина, которого нашли в одних шортах

10 ноября в Кировском районе Новосибирска был найден 37-летний Анатолий Гавриленко, который позже скончался в машине скорой помощи. Его родные пытаются разобраться в причинах трагедии и выяснить, кто виноват.

По словам матери погибшего Марины Гавриленко, накануне трагедии она видела сына. Он пришел домой, помылся, переоделся и уехал. Позднее, 9 ноября, Анатолий пытался дозвониться до племянницы и друга, но никто из них не ответил.

Теперь Марина пытается разобраться в обстоятельствах гибели сына. Она утверждает, что 10 ноября ее сына нашли избитым во дворе, сидящим в одних шортах.

«Мне рассказали, что кто-то вызвал полицию, потому что мой сын в холод сидел в одних шортах во дворе. Кто-то снял на видео, что рядом с сыном стояла машина полиции, он сидел без верхней одежды и держался за этот автомобиль. К нему подошли, а он почему-то упал, и никто в тот момент ему не попытался помочь», — рассказала мать в разговоре с КП-Новосибирск.

При осмотре тела у Анатолия были синяки по всему телу, борозда на шее и рана на левой руке. Причина смерти пока не установлена. Марина и ее муж продолжают искать ответы, объезжая адреса, где, по предположению, могли видеть их сына. На данный момент уголовное дело не возбуждено, следователи ожидают результаты судмедэкспертизы, чтобы определить причину смерти.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Смерть#Полиция#Уголовное дело#Скорая помощь#Расследование#Трагедия
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