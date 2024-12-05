«Никто не пытался помочь»: новосибирец в шортах умер в машине скорой помощи

Posted 5 декабря, 08:28
Published 5 декабря, 08:28
Modified 5 декабря, 08:30
Updated 5 декабря, 08:30
По словам матери погибшего Марины Гавриленко, накануне трагедии она видела сына. Он пришел домой, помылся, переоделся и уехал. Позднее, 9 ноября, Анатолий пытался дозвониться до племянницы и друга, но никто из них не ответил.
Теперь Марина пытается разобраться в обстоятельствах гибели сына. Она утверждает, что 10 ноября ее сына нашли избитым во дворе, сидящим в одних шортах.
«Мне рассказали, что кто-то вызвал полицию, потому что мой сын в холод сидел в одних шортах во дворе. Кто-то снял на видео, что рядом с сыном стояла машина полиции, он сидел без верхней одежды и держался за этот автомобиль. К нему подошли, а он почему-то упал, и никто в тот момент ему не попытался помочь», — рассказала мать в разговоре с КП-Новосибирск.
При осмотре тела у Анатолия были синяки по всему телу, борозда на шее и рана на левой руке. Причина смерти пока не установлена. Марина и ее муж продолжают искать ответы, объезжая адреса, где, по предположению, могли видеть их сына. На данный момент уголовное дело не возбуждено, следователи ожидают результаты судмедэкспертизы, чтобы определить причину смерти.