atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 04:37

Published 5 декабря, 04:37

Modified 5 декабря, 04:39

Updated 5 декабря, 04:39

Припаркованные фуры создают неудобства для местных жителей

Новосибирцы требуют запретить стоянку фур на улице Хилокской

5 декабря 2024, 04:37
Фото: 1MI. Припаркованные фуры создают неудобства для местных жителей
Длиномеры создают опасность для автомобилистов и пешеходов, считают местные жители.

Жители Хилокского жилмассива создали коллективное обращение с требованием запретить парковку фур-длинномеров на обочинах улицы Хилокской и отрезка Ордынского шоссе вплоть до кольцевой развязки на аэропорт Толмачево. Сейчас десятки грузовиков, в основном с плодоовощной продукцией из Средней Азии, предназначенной для продажи на Хилокском рынке, сутками стоят припаркованные на этих отрезках дороги, создавая аварийные ситуации.

«Мало того, что из-за этих грузовиков люди пройти не могут, они мешают обзору водителей машин, выезжающих из прилегающих улиц и проездов. Машина высовывается вслепую, получает удар в бок и потом из-за такого ДТП вся Хилокская колом стоит в пробке», — описал ситуацию председатель общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

По словам собеседника редакции, инициатива жителей оформлена в письменном виде, соответствующее обращение на имя мэра Новосибирска Максима Кудрявцева передано в общественную приемную муниципалитета.

Кроме того, жители улицы Малыгина требуют восстановить ограничитель для фур, мешавший проезду длинномеров через жилую зону на территорию бывшего дисциплинарного батальона. Металлическую рамку трижды ломали, а на этой неделе вся конструкция попросту исчезла.

Ничего святого: фуроводы начали объезжать Хилок по кладбищу
Узнать подробнее
Читайте также:
Шесть ночлежек для мигрантов закрыли на Хилке в НовосибирскеСмерть с видом на свалку: жители улицы Малыгина умирают в ожидании расселенияНелегальные кафе снесли на Хилокской в Новосибирске
#Новосибирск#Запрет#Фуры#Стоянка#Хилокский жилмассив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика