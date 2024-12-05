Новосибирцы требуют запретить стоянку фур на улице Хилокской

Жители Хилокского жилмассива создали коллективное обращение с требованием запретить парковку фур-длинномеров на обочинах улицы Хилокской и отрезка Ордынского шоссе вплоть до кольцевой развязки на аэропорт Толмачево. Сейчас десятки грузовиков, в основном с плодоовощной продукцией из Средней Азии, предназначенной для продажи на Хилокском рынке, сутками стоят припаркованные на этих отрезках дороги, создавая аварийные ситуации.