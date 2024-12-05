Новосибирцы требуют запретить стоянку фур на улице Хилокской

Posted 5 декабря, 04:37
Published 5 декабря, 04:37
Modified 5 декабря, 04:39
Updated 5 декабря, 04:39
Жители Хилокского жилмассива создали коллективное обращение с требованием запретить парковку фур-длинномеров на обочинах улицы Хилокской и отрезка Ордынского шоссе вплоть до кольцевой развязки на аэропорт Толмачево. Сейчас десятки грузовиков, в основном с плодоовощной продукцией из Средней Азии, предназначенной для продажи на Хилокском рынке, сутками стоят припаркованные на этих отрезках дороги, создавая аварийные ситуации.
«Мало того, что из-за этих грузовиков люди пройти не могут, они мешают обзору водителей машин, выезжающих из прилегающих улиц и проездов. Машина высовывается вслепую, получает удар в бок и потом из-за такого ДТП вся Хилокская колом стоит в пробке», — описал ситуацию председатель общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.
По словам собеседника редакции, инициатива жителей оформлена в письменном виде, соответствующее обращение на имя мэра Новосибирска Максима Кудрявцева передано в общественную приемную муниципалитета.
Кроме того, жители улицы Малыгина требуют восстановить ограничитель для фур, мешавший проезду длинномеров через жилую зону на территорию бывшего дисциплинарного батальона. Металлическую рамку трижды ломали, а на этой неделе вся конструкция попросту исчезла.