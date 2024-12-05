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Posted 5 декабря, 11:08

Published 5 декабря, 11:08

Modified 5 декабря, 11:10

Updated 5 декабря, 11:10

Стая лебедей

Переезд отменяется: одинокий лебедь из Кольцово нашел приют в Новосибирском зоопарке

5 декабря 2024, 11:08
Фото: 1MI. Стая лебедей

В Новосибирский зоопарк поселили одинокого лебедя с озера в Кольцово

Одинокого лебедя с пруда в Кольцово решили оставить в Новосибирском зоопарке, несмотря на ранее заявление о его перевозе на Алтай.

История пары лебедей, поселившихся летом 2024 года в парке рабочего посёлка Кольцово, продолжает волновать жителей Новосибирска. Один из лебедей исчез при загадочных обстоятельствах, а второй остался зимовать в одиночестве. Его судьба теперь обрела новое развитие: птицу перевезли в Новосибирский зоопарк.

Как сообщили представители МБУ ПКиО «Парк-Кольцово», состояние лебедя хорошее, что подтвердило обследование орнитолога.

«Врачом-орнитологом было проведено обследование, лебедь абсолютно здоров. Мы передали его Новосибирскому зоопарку», — рассказали в администрации парка.

Лебедь в КольцовоЛебедь в Кольцово
Лебедь в Кольцово. Фото: АСТ-54

Первоначально предполагалось, что лебедя отправят на Алтай, однако планы изменились. Теперь он останется зимовать в комфортных условиях зоопарка, где есть опыт содержания водоплавающих.

Лебеди были привезены в Кольцово из Самарского питомника летом 2024 года. Их белоснежное оперение и грациозность сразу привлекли внимание местных жителей, которые дали птицам имена Кай и Герда. Однако с наступлением холодов один из лебедей исчез. Жители предполагали, что он погиб, но позже администрация сообщила, что птица могла улететь самостоятельно.

Жители Новосибирска взволнованы судьбой пропавшего лебедя
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Птицы#Зоопарк#Кольцово#Орнитолог#Лебедь
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