Переезд отменяется: одинокий лебедь из Кольцово нашел приют в Новосибирском зоопарке

Лебеди были привезены в Кольцово из Самарского питомника летом 2024 года. Их белоснежное оперение и грациозность сразу привлекли внимание местных жителей, которые дали птицам имена Кай и Герда. Однако с наступлением холодов один из лебедей исчез. Жители предполагали, что он погиб, но позже администрация сообщила, что птица могла улететь самостоятельно.