Переезд отменяется: одинокий лебедь из Кольцово нашел приют в Новосибирском зоопарке

Posted 5 декабря, 11:08
Published 5 декабря, 11:08
Modified 5 декабря, 11:10
Updated 5 декабря, 11:10
История пары лебедей, поселившихся летом 2024 года в парке рабочего посёлка Кольцово, продолжает волновать жителей Новосибирска. Один из лебедей исчез при загадочных обстоятельствах, а второй остался зимовать в одиночестве. Его судьба теперь обрела новое развитие: птицу перевезли в Новосибирский зоопарк.
Как сообщили представители МБУ ПКиО «Парк-Кольцово», состояние лебедя хорошее, что подтвердило обследование орнитолога.
«Врачом-орнитологом было проведено обследование, лебедь абсолютно здоров. Мы передали его Новосибирскому зоопарку», — рассказали в администрации парка.
Первоначально предполагалось, что лебедя отправят на Алтай, однако планы изменились. Теперь он останется зимовать в комфортных условиях зоопарка, где есть опыт содержания водоплавающих.
Лебеди были привезены в Кольцово из Самарского питомника летом 2024 года. Их белоснежное оперение и грациозность сразу привлекли внимание местных жителей, которые дали птицам имена Кай и Герда. Однако с наступлением холодов один из лебедей исчез. Жители предполагали, что он погиб, но позже администрация сообщила, что птица могла улететь самостоятельно.